ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У "Слузі народу" назвали підставу для скасування місцевих виборів

Україна, П'ятниця 21 серпня 2020 21:29
У "Слузі народу" назвали підставу для скасування місцевих виборів
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вибори можуть не відбутися тільки через введення режиму НС

Заплановані на 25 жовтня місцеві вибори в Україні можуть не відбутися лише у разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану. Станом на сьогодні немає жодних підстав для скасування місцевих виборів.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Думаю, що (головний санлікар - ред.) пан Ляшко і вся команда, будуть оперативно нас інформувати для того, щоб ухвалювати рішення, наприклад, про введення надзвичайної ситуації в деяких регіонах", - зазначив він.

Корнієнко навів у приклад ситуацію, яка склалася в країні у 2018 році, коли тодішній президент Петро Порошенко оголосив воєнний стан у деяких областях через напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці.

"Там не проводилися вибори в об'єднані громади, вони проводилися пізніше", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, раніше причину для перенесення місцевих виборів в Україні називав головний санітарний лікар Віктор Ляшко; вибори можуть перенести через складну епідемічну ситуацію в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Слуга народаМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся