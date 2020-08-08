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ЦВК призначила перші місцеві вибори у 24 регіонах, але вони не відбудуться в ОРДЛО

Україна, Субота 08 серпня 2020 21:27
ЦВК призначила перші місцеві вибори у 24 регіонах, але вони не відбудуться в ОРДЛО
Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вибори призначили на 25 жовтня

Центральна виборча комісія на засіданні 8 серпня призначила перші місцеві вибори на різних рівнях у 24 областях України. Однак вибори не відбудуться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Так, 25 жовтня відбудеться 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Повний перелік призначених перших виборів невдовзі опублікують на сайті ЦВК.

Водночас Комісія отримала висновки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій щодо можливості проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

"Комісія дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської області", - заявили в ЦВК,

Перші місцеві вибори не відбудуться на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Крім того, комісія взяла до відома, що на частині виборчих дільниць Новоайдарської селищної громади у Луганській області неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, 15 липня Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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