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На ЦВК подали до суду, вимагають скасувати постанову про вибори

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 18:07
На ЦВК подали до суду, вимагають скасувати постанову про вибори
Фото: Окружний адмінсуд Києва (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До Окружного адміністративного суду Києва подали позов проти Центральної виборчої комісії України. Позивач просить скасувати постанову про місцеві вибори 25 жовтня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Повідомляється, що позов надійшов від громадської організації "Всеукраїнське об'єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села".

"Суд просять скасувати постанову ЦВК №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020". На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зараз суд вирішує питання відкриття адміністративного провадження.

Нагадаємо, минулого тижня стартувала виборча кампанія місцевих виборів 2020. При цьому змінити місце голосування можна до 10 вересня.

Також повідомлялося, що ЦВК і МОЗ розробляють алгоритм виборів в умовах COVID-19. Очікується, що голосування проходитиме з необхідністю дотримання карантинних заходів.

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