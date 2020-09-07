На ЦВК подали до суду, вимагають скасувати постанову про вибори

Фото: Окружний адмінсуд Києва (РБК-Україна)

До Окружного адміністративного суду Києва подали позов проти Центральної виборчої комісії України. Позивач просить скасувати постанову про місцеві вибори 25 жовтня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Повідомляється, що позов надійшов від громадської організації "Всеукраїнське об'єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села".

"Суд просять скасувати постанову ЦВК №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020". На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зараз суд вирішує питання відкриття адміністративного провадження.

Нагадаємо, минулого тижня стартувала виборча кампанія місцевих виборів 2020. При цьому змінити місце голосування можна до 10 вересня.

Також повідомлялося, що ЦВК і МОЗ розробляють алгоритм виборів в умовах COVID-19. Очікується, що голосування проходитиме з необхідністю дотримання карантинних заходів.