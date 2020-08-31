Верещук, Філімонов, Кучер: кого "Слуга народу" веде на місцеві вибори

У понеділок, 31 серпня, в Києві проходить з'їзд партії "Слуга народу". Партія оголосила, що йде на місцеві вибори.
Про це з трибуни з'їзду заявив глава СН Олександр Корнієнко.
"Ми йдемо на вибори, щоб довести: Україна різна, але водночас єдина", - сказав він і закликав українських виборців прийти 25 жовтня на дільниці.
Зокрема, були представлені кандидати від СН в обласні центри та міста обласного підпорядкування:
Нагадаємо, 30 серпня пройшла закрита частина з'їзду партії "Слуга народу". На ній оголосили кандидата на довибори до Верховної ради по 208 округу.
Так, від "Слуги народу" на довиборах до парламенту по 208-му округу буде висуватися Анатолій Гунько.
Як писало РБК-Україна раніше, в Україні з 5 вересня стартує виборчий процес місцевих виборів в Україні.