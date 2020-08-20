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Вибори в ОРДЛО пройдуть за спеціальною постановою Ради, - Костін

Київ, Четвер 20 серпня 2020 22:18
Вибори в ОРДЛО пройдуть за спеціальною постановою Ради, - Костін
Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Костін не бачить проблеми у чинній постанові Ради

Місцеві вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть пройти на підставі спеціальної постанови Верховної ради. Для проведення місцевих виборів в ОРДЛО не потрібно змінювати вже прийняту постанову.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дебют Кравчука: що змінилося в переговорах по Донбасу з відставкою Кучми".

Як пояснив голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін, невдоволення в російської сторони викликає пункт 4 постанови парламенту із зазначенням умов, за яких можуть відбутися вибори в ОРДЛО.

"З юридичної точки зору я не бачу ніякої проблеми. Ця постанова має разовий характер. Вибори в ОРДЛО України будуть проводитися за спеціальним законом і ґрунтуватися на окремій постанові Верховної ради, яка дозволить їм пройти по всім демократичним стандартам", - заявив він.

Нагадаємо, на крайньому засіданні ТКГ Росія висунула вимогу, щоб у постанові Ради було вказано, що місцеві вибори проводяться на всій території України, в тому числі в ОРДЛО.

Питання перегляду постанови ВР про місцеві вибори можуть підняти на зустрічі політичних радників "нормандської четвірки", яка може відбутися вже у серпні.

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