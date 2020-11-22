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Бондаренко лидирует на выборах мэра в Черкассах, - экзит-пол

Автор: Анастасия Рокитна

Объявлен экзит-пол второго тура местных выборов. Победу одерживает действующий мэр Анатолий Бондаренко от партии "За майбутне" (54,25%), Виктор Евпак получает 45,75% голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера

Отметим, во второй тут вышли действующий городской глава Черкасс Бондаренко, который в первом туре набрал 32,66 % голосов, и кандидат от “Голоса” Виктор Евпак. Он набрал 19,84 %.

Напомним, в Украине состоялся второй тур местных выборов. Были зафиксированы попытки проголосовать без паспорта, а также недопуск наблюдателей на участки.

Ранее РБК-Украина писало, что в ЦИК заявили, что карантин выходного дня не помешает проведению второго тура выборов.

Кроме того, с начала избирательной кампании 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных производств относительно местных выборов в Украине. Всего поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Для обеспечения безопасности граждан и охраны избирательных участков во время местных выборов привлекли около 10 тысяч правоохранителей.

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