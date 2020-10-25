ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черкассах "опрос Зеленского" проводили члены избиркома прямо на участке, - КИУ

Новина українською → Черкассы, Воскресенье 25 октября 2020 11:35
В Черкассах "опрос Зеленского" проводили члены избиркома прямо на участке, - КИУ Фото: опрос Зеленского (facebook.com/inna.sobora)
Автор: Игорь Литвиненко

В Черкассах члены участковой избирательной комиссии №711040 самостоятельно проводили всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского. При этом бланки опроса раздавались непосредственно на избирательном участке.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

По словам члена УИК, которая раздавала бланки опроса, ее об это попросили волонтеры.

"Избирательный участок № 711040. Член УИК лично непосредственно на участке раздавала бланки опроса от президента", - сообщили в КИУ.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведение любых опросов у избирательных участков после голосования не нарушает закон Украины. При этом таки опросы должны проводиться за пределами участка, после голосования и без агитации.

При этом глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что правоохранители начали получать заявления от граждан о незаконности опроса Зеленского.

Отметим, сегодня, в день выборов, проходит всеукраинский опрос анонсированный Владимиром Зеленским. На нем гражданам предлагается ответить на пять вопросов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Черкассы опрос
Как проходит день выборов
Как проходит день выборов
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине