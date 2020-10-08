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В Черновицкой области полиция открыла дело из-за подкупа избирателей

Автор: Игорь Литвиненко

В Черновицкой области полиция открыла уголовное дело в связи с возможным подкупом избирателей. Избирателям якобы раздавали деньги в обмен на голоса за кандидатов в Кельменецкий поселковый и Днестровский районный советы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В полицию 7 октября сообщили, что в доме культуры в селе Росошаны во время встречи владельцев земельных паев фермер предлагал деньги присутствующим. За это он просил, чтобы они проголосовали на местных выборах за него и еще одного сотрудника предприятия, как кандидатов в депутаты Кельменецкого поселкового и Днестровского районного советов.

"Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Сейчас полицейские проводят проверку полученной информации", - сообщили в МВД.

По данному факту открыли дело по части 4 статьи 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают тюремный срок от 5 до 7 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черниговской области выявили избирательную сетку на 5 тысяч человек по подкупу избирателей на выборах народного депутата.

Также сообщалось, что полиция открыла 11 уголовных дел по кандидатам-двойникам на местных выборах.

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Новости Украины уголовное делоЧерновицкая областьподкуп избирателейМестные выборы