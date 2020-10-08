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У Чернівецькій області поліція відкрила справу через підкуп виборців

Автор: Игорь Литвиненко

У Чернівецькій області поліція відкрила кримінальну справу у зв'язку з можливим підкупом виборців. Виборцям нібито роздавали гроші в обмін на голоси за кандидатів у Кельменецький селищний та Дністровський районний поради.

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Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

У поліцію 7 жовтня повідомили, що в будинку культури в селі Росошани під час зустрічі власників земельних паїв фермер пропонував гроші присутнім. За це він просив, щоб вони проголосували на місцевих виборах за нього і ще одного співробітника підприємства, як кандидатів в депутати Кельменецької селищної та Дністровської районної рад.

"Правоохоронці опитали свідків і очевидців події. Зараз поліцейські проводять перевірку отриманої інформації", - повідомили в МВС.

За даним фактом порушили справу за частиною 4 статті 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають тюремний термін від 5 до 7 років.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чернігівській області виявили виборчу сітку на 5 тисяч осіб з підкупу виборців на виборах народного депутата.

Також повідомлялося, що поліція відкрила 11 кримінальних справ щодо кандидатів-двійників на місцевих виборах.

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