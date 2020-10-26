ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Экс-нардеп Лозинский победил на выборах в Кировоградской области

Новина українською → Кировоградская область, Понедельник 26 октября 2020 13:10
Экс-нардеп Лозинский победил на выборах в Кировоградской области Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В голосовании на главу объединенной территориальной общины Голованевского района Кировоградской области победил бывший депутат Верховной рады Виктор Лозинский. Его приговаривали к 15 годам тюремного заключения за убийство.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную избирательную комиссию.

Вместе с тем, оформление протоколов еще продолжается.

"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на должность руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - сообщили в комиссии.

Оппоненты Лозинского изданию также подтвердили его победу.

Напомним, в 2009 году в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским был убит Валерий Олийнык. В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Отметим, обвиняемая в сепаратизме бывшая градоначальник Словянска Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра города.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Новости Украины Местные выборы 2020 результаты
    Результаты выборов мэров по городам
    Результаты выборов мэров по городам
    Результаты выборов в местные советы
    Результаты выборов в местные советы
    Экзитполы
    Экзитполы
    Как прошел день выборов
    Как прошел день выборов
    Главное об опросе Зеленского
    Главное об опросе Зеленского
    Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
    NEWS
    В Минске силовики разогнали митинг студентов
    Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске силовики разогнали митинг студентов