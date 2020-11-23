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Филатова переизбрали мэром Днепра

Новина українською → Днепр, Понедельник 23 ноября 2020 15:42
Филатова переизбрали мэром Днепра Фото: Борис Филатов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Мэр Днепра Борис Филатов избран на второй срок. Во втором туре он победил Загида Краснова.

Об этом сообщает Днепровский горисполком.

Секретаь горсовета Александр Санжара заявил, что после подсчета 100% протоколов, у действующего мэра 80,61% или 150 782 голосов избирателей.

Напомним, вчера "Социс" сообщил, что по данным экзит-пола действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.

Филатов впервые был избран мэром Днепра в 2015 году. В первом туре местных выборов в октябре 2020 года он не набрал более 50% голосов избирателей и вышел во второй тур вместе с кандидатом от партии "Общественная сила" Загидом Красновым.

Отметим, что во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий городской голова Богдан Андреев. Он обошел своего оппонента почти на 1,5 тысячи голосов.

Также известно, что во втором туре выборов мэра Бердянска побеждает кандидат от партии "За будущее" Валерий Баранов. Он обошел своего соперника из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Свидла.

На выборах в Ровно побеждает кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк. По данным подсчета 100% протоколов, он набирает 50,18% голосов.

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