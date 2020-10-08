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Глава Минрегиона: нет причин для переноса местных выборов

Новина українською → Киев, Четверг 08 октября 2020 08:41
Глава Минрегиона: нет причин для переноса местных выборов Фото: Алексей Чернышов (РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Игорь Литвиненко

В правительстве нет опасений по поводу переноса местных выборов. Подготовка к проведению выборов идет по плану.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, правительство исходит из объективной картины, однако сейчас нет никаких причин для переноса выборов.

"25 октября местные выборы пройдут. Они пройдут уже по новому административно-территориальному устройству, который является результатом первого этапа реформы децентрализации, где мы принимали активное участие", - сказал Чернышов.

Возможным вариантом для переноса выборов ранее называли ухудшение эпидемиологической ситуации, однако сейчас все идет по плану.

"Мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет. Выборы уже скоро, через три недели", - добавил Чернышов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабинете министров исключили введение нового локдауна из-за коронавируса.

При этом глава парламенте Дмитрий Разумков заявил, что перенос местных выборов невозможен, все процессы уже запущены.

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