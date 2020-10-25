Глава одной из избиркомов в Хмельницкой области пришел на работу нетрезвым

Глава одной из избирательных комиссий в Хмельницкой области пришел на рабочее место в день местных выборов нетрезвым. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

"На место происшествия выехала патрульная полиция. Освидетельствование в медицинском учреждении показало наличие 2,8 промилле алкоголя в крови мужчины", - отмечается в сообщении.

Указано, что за пребывание на работе в нетрезвом состоянии на главу избиркома составили административный протокол по статье 179 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 гривен).

Напомним, Национальная полиция Украина открыла уже 68 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Такие факты зафиксированы во всех областях.

Как писало РБК-Украина, Комитет избирателей Украины во время мониторинга проведения голосования на местных выборах зафиксировал пять основных нарушений.