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Глава однієї з виборчкомів у Хмельницькій області прийшов на роботу нетверезим

Автор: Юлія Струк

Глава однієї з виборчих комісій у Хмельницькій області прийшов на робоче місце в день місцевих виборів нетверезим. Він знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

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Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Хмельницькій області.

"На місце події виїхала патрульна поліція. Огляд у медичному закладі показав наявність 2,8 проміле алкоголю у крові чоловіка", - наголошується у повідомленні.

Зазначено, що за перебування на роботі в нетверезому стані на главу виборчкому склали адміністративний протокол за статтею 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 гривень).

Нагадаємо, Національна поліція Україна відкрила вже 68 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Такі факти зафіксовані у всіх областях.

Як писало РБК-Україна, Комітет виборців України під час моніторингу проведення голосування на місцевих виборах зафіксував п'ять основних порушень.

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Новини України Центральна виборча комісіяалкогольХмельницкая областьМісцеві вибори