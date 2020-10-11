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Кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа": что известно об Олеге Филимонове

Новина українською → Одесса, Воскресенье 11 октября 2020 08:00
Кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа": что известно об Олеге Филимонове Фото: Олег Филимонов (facebook.com/Олег Филимонов)
Автор: РБК-Украина

Президентская политсила "Слуга народа" выдвинула в мэры Одессы юмориста Олега Филимонова. О том, что известно о кандидате на пост одесского городского головы – в материале РБК-Украина.

Известный украинский юморист Олег Филимонов идет на выборы мэра Одессы от "Слуги народа". Включиться в избирательную гонку ему предложил президент Владимир Зеленский. Это первый политический опыт 68-летнего артиста.

Между творчеством и наукой

Филимонов родился в 26 февраля 1952 в Николаеве. В детстве учился в музыкальной школе. C 16 лет Филимонов начал подрабатывать музыкантом – пел и играл на гитаре, саксофоне и клавишных инструментах.

Получил образование в Одесском национальном университете (ОНУ) им. И. Мечникова, факультет романо-германской филологии. В этом же ВУЗе после выпуска Филимонов проработал двадцать лет, преподавая английский язык, заведовал кафедрой романо-германской филологии.

В 1985 году он получил научную степень кандидата филологических наук, которая теперь приравнивается к степени доктора философии в области языкознания.

В то время Филимонова позвали в команду одесской сборной КВН к Валерию Хаиту, партком попросил его присматривать за студентами. Ему так понравилось в КВН, что он решил связать с этой сферой все следующие годы своей жизни.

Веселый и находчивый

Несколько лет Филимонов совмещал КВН с преподавательской деятельностью. С 1986 по 1988 год играл в команде "Одесские джентльмены". Но вскоре после защиты докторской ушел из университета.

В начале 90-х он построил свой бизнес, торгуя металлопрокатом с англичанами и китайцами. По словам самого Филимонова, тогда он заработал миллионы, но в ходе конфликта с партнерами они оставили его без денег.

Он и часть его коллег – "джентльменов" в 1991 году запустили юмористическую телепередачу "Джентльмен-шоу", которая и принесла ему огромную популярность. Вплоть до 2005 года Филимонов был одним из фронтменов этой программы.

Кроме того, на счету в его фильмографии – проекты "Маски-шоу", "Филимонов и компания", "Сделай мне смешно", "Камера смеха", "Смеходром", а также множество ролей в кино и театре. Писал сценарии для передач "Голые и смешные" и "Приколисты". После аннексии Крыма и войны на Донбассе прекратил выступления в России.

Филимонов является совладельцем мультиплекса "Золотой Дюк" на Таирово. Летом этого года по случаю Дня независимости президент Зеленский присвоил ему звание народного артиста Украины.

Периодически Филимонов вместе с другими актерами устраивает благотворительные спектакли в Одессе для военных, которые возвращаются из Донбасса.

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