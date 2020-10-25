В Киев приехали два автобуса из Житомирской области для голосования за деньги, - МВД

Полиция Киева задержала два автобуса, которые приехали из Житомирской области. Там было более 130 человек, которые, предположительно, приехали в столицу для голосования за деньги.

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Только что сотрудники Святошинского управления полиции обнаружили два автобуса с гражданами, которые приехали для так называемого голосования в столицу В транспортных средствах находилось более 130 жителей Житомира и Житомирской области", - сообщил он

По словам Шкиряка, сейчас всех их доставили в полицейский участок для опроса следователями. В полиции установили, что задержанные обещали "продать голос" за 1000 гривен.

"По предварительной информации, еще два месяца назад они предоставили свои паспорта лицу и получили задаток в 200 грн для незаконного участия в выборах в столице за определенного кандидата. После голосования им было обещано еще по 800 грн", - отметил советник главы МВД.

Сейчас выясняются все обстоятельства, после чего им дадут правовую квалификацию.

Напомним, в ЦИК заявили, что эти выборы являются одними из самых сложных в истории Украины в связи с рядом факторов. Усложняет процесс также то, что выборы проходят в условиях пандемии.

Отметим, ранее в Комитете избирателей Украины рассказали о новых нарушениях на местных выборах.