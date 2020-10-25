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У Київ приїхали два автобуси з Житомирської області для голосування за гроші, - МВС

Автор: Максим Зайченко

Поліція Києва затримала два автобуси, які приїхали з Житомирської області. Там було понад 130 людей, які, імовірно, приїхали в столицю для голосування за гроші.

Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Тільки що співробітники Святошинського управління поліції виявили два автобуси з громадянами, які приїхали для так званого голосування в столицю В транспортних засобах перебувало понад 130 жителів Житомира та Житомирської області", - повідомив він

За словами Шкіряка, зараз усіх їх доставили у поліцейський відділок для опитування слідчими. У поліції встановили, що затримані обіцяли "продати свій голос" за 1000 гривень.

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"За попередньою інформацією, ще два місяці тому вони надали свої паспорти особі та отримали завдаток 200 грн для незаконної участі у виборах у столиці за певного кандидата. Після голосування їм було обіцяно ще по 800 грн", - зазначив радник глави МВС.

Зараз з'ясовуються всі обставини, після чого їм дадуть правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у ЦВК заявили, що ці вибори є одними з найскладніших в історії України у зв'язку з низкою факторів. Ускладнює процес також те, що вибори проходять в умовах пандемії.

Зазначимо, раніше у Комітеті виборців України розповіли про нові порушення на місцевих виборах.

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