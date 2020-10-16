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Кличко: на дезинфицирующие средства и маски для избирательных участков город выделил 1,3 млн грн

Новина українською → Киев, Пятница 16 октября 2020 16:51
Кличко: на дезинфицирующие средства и маски для избирательных участков город выделил 1,3 млн грн Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты избирательных участков город предоставило из бюджета 1 миллион 300 тысяч гривен.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что на подготовку к местным выборам, которые состоятся 25 октября, город предоставило из бюджета 1 миллион 300 тысяч гривен. Это - средства на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты избирательных участков", - сообщил Кличко.

По его словам, в столице будут работать 1 109 избирательных участков. И очень важно, чтобы в нынешней эпидемиологической ситуации выборы прошли благополучно. И для тех, кто придет голосовать. И для членов избирательных комиссий, которые весь день будут работать на участках.

"Также, в день выборов Муниципальная охрана Киев будет помогать полиции обеспечивать правопорядок на участках и патрулировать улицы столицы", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее Кличко поддержал волонтеров, которые будут раздавать маски на выборах.

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