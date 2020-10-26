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У Кличко объяснили, чем обусловлены его высокая поддержка и партии "Удар" на выборах

Новина українською → Киев, Понедельник 26 октября 2020 13:42
У Кличко объяснили, чем обусловлены его высокая поддержка и партии "Удар" на выборах Фото: Виталий Кличко и партия "Удар" (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Украина

Киевляне поддержали европейское развитие своего города: партия "Удар" и действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждают на выборах в столице.

Об этом заявил член политсовета "Удар", народный депутат VII и VIII созывов, глава Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта двух созывов Артур Палатный.

"С высокой долей вероятности второго тура в Киеве не будет. Действующий городской голова Виталий Кличко предварительно набирает абсолютное большинство голосов, его результат опережает других кандидатов в 5 раз. Экзит-полы и параллельный подсчет голосов показали разгромную победу Виталия Кличко и его партии", - сказал Палатный.

Столь значительный перевес Артур Палатный назвал доказательством того, что действующая команда эффективна и компетентна, и большинство киевлян поддерживают ее видение европейского развития Киева.

"Есть команда, которая работает и дает результат. Киевляне ей доверяют и не хотят экспериментов. Они не всегда оказываются положительными, а новая кровь не всегда лучше опыта. В то время как другие политики теряют рейтинг еще в начале каденции, поддержка Виталия Кличко только увеличилась", - прокомментировал Палатный.

Он отметил, что мэр и фракция "УДАР" в Киевсовете продолжат социальное, экономическое и инфраструктурное развитие столицы.

"Наша команда будет представлена в Киевраде высококлассными профессионалами, патриотами своего города и страны, которые будут работать только на киевлян и в интересах киевлян. Если другие демократические силы будут поддерживать наши ценности и разделять идеи развития Киева, мы открыты к конструктивному взаимодействию", - сказал член политсовета "Удара".

Напомним, согласно данным подсчета, проведенному штабом партии "Удар": Виталий Кличко набрал 50,90%, Александр Попов (ОПЗЖ) - 9,50%, Сергей Притула ("Голос") - 7,90%, Алексей Кучеренко ("Батькивщина") - 6,4%.

У Кличко объяснили, чем обусловлены его высокая поддержка и партии &quot;Удар&quot; на выборах

По результатам опроса партия "Удар" набрала 19,70% голосов, "Европейская солидарность" - 19,50%, "Единство Александра Омельченко" - 8,50%, "ОПЗЖ" - 7,6%, "Слуга народа" - 7,20%.

У Кличко объяснили, чем обусловлены его высокая поддержка и партии &quot;Удар&quot; на выборах

Окончательные итоги местных выборов в Украине будут подведены в течение 3-5 дней, сообщил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик.

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