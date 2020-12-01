Кличко принес присягу городского главы Киева
Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Сегодня, 1 декабря, мэр Киева Виталий Кличко принял присягу городского главы по итогам местных выборов 25 октября. Он также предложил создать в городском совете "большую коалицию" всех политических сил.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, на первом заседании горсовета также составили присягу новоизбранные депутаты. После этого Кличко отметил, какие решения Киевсовет должен принять в срочном порядке еще в этом году. Среди них - бюджет города на 2021 год и введения дополнительных льгот для бизнеса, который пострадал из-за пандемии.
Отметим, на первом заседании присутствовали 107 депутатов из 120 избранных. Из них 74 стали депутатами впервые.
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