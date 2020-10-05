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В Кропивницком избили помощника кандидата в мэры от "Нашего края"

Новина українською → Кропивницкий, Понедельник 05 октября 2020 17:09
В Кропивницком избили помощника кандидата в мэры от "Нашего края"
Автор: РБК-Украина

В Кропивницком неизвестные жестоко избили Богдана Голубничего. Он является кандидатом в Фортечный райсовет и помощником кандидата на должность городского головы Кропивницкого от "Нашего края" Андрея Максюты, а также сотрудником городской специализированной инспекции.

Об этом говорится в заявлении партии "Наш край", опубликованном на официальном сайте.

Во время избиения неизвестные "передали привет" Максюте.

"5 октября, около 8:00 утра в подъезде собственного дома Богдана Голубничего жестоко избили двое неизвестных. Во время нанесения многочисленных ударов, нападавшие сообщили о цели жестокого избиения - запугать кандидата на должность городского головы Кропивницкого от "Нашего края "Андрея Максюту", - сообщает "Наш край".

"Они сказали: передай привет Максюте, когда начали забивать ногами", - "Наш край" в заявлении приводит слова Богдана Голубничего.

По информации представителей партии, врачи диагностировали у Голубничего многочисленные ушибы, сломанный нос и черепно-мозговую травму.

Богдан Голубничий является кандидатом в Фортечный райсовет Кропивницкого от "Нашего края" и помощником кандидата на должность городского головы Андрея Максюты. Также он является сотрудником городской специализированной инспекции, которую возглавляет Максюта.

Как отмечают в "Нашем крае", политическая сила расценивает это нападение как давление оппонентов на кандидатов от партии.

"Мы требуем правоохранительные органы провести немедленное расследование нападения и привлечь виновных к ответственности. Народные депутаты от партии уже направили соответствующие обращения руководителям государства и силовых органов", - отметили в заявлении партии "Наш край".

Напомним, ранее сообщалось, что около года назад во двор Андpею Максюте неизвестные бросили два "коктейля Молотова".

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