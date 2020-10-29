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Мэр Новгорода-Северского умер от COVID-19, он побеждал на выборах

Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом. Бондаренко, по предварительным данным, побеждал на выборах мэра.

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Об этом сообщил секретарь Новгород-Северской городского совета Юрий Лакоза, передает "Суспільне".

Бондаренко имел подтвержденный диагноз - COVID-19. У него была двусторонняя пневмония.

Напомним, недавно стало известно о смерти от коронавируса мэра Борисполя Анатолия Федорчука. Поскольку он лидировал на местных выборах, в городе пройдет второй тур.

Как рассказали РБК-Украина в городском совете Борисполя, до избрания нового мэра города на местных выборах обязанности городского главы не будут никому передавать.

Добавим, второй тур местных выборов в Борисполе может состояться в январе 2021 года.

Кроме того, сегодня о заболевании коронавирусом заявил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины.

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