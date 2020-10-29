RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мер Новгорода-Сіверського помер від COVID-19, він перемагав на виборах

Автор: Дмитро Левицький

Міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання на коронавірус. Бондаренко, за попередніми даними, перемагав на цьогорічних виборах мера.

Популярні новини

Про це повідомив секретар Новгород-Сіверської міської ради Юрій Лакоза, передає "Суспільне".

Бондаренко мав підтверджений діагноз - COVID-19. У нього була двобічна пневмонія.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть від коронавірусу мера Борисполя Анатолія Федорчука. Оскільки він лідирував на місцевих виборах, у місті пройде другий тур.

Як розповіли РБК-Україна у міській раді Борисполя, до обрання нового мера міста на місцевих виборах обов'язки міського голови не будуть нікому передавати.

Додамо, другий тур місцевих виборів у Борисполі може відбутися у січні 2021 року.

Крім того, сьогодні про захворювання на коронавірус заявив виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби України.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Черниговская областьмэрКоронавірус