В мэры Одессы зарегистрировали семерых кандидатов

Одесская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала семерых кандидатов на кресло мэра Одессы. Из них три кандидата идут от партий, четверо - самовыдвиженцы.

Соответствующие постановления опубликованы на сайте Одесского теризбиркома.

В частности, кандидатами в мэры зарегистрированы:

Морис Ибрагим (самовыдвижение);

Михаил Кузаконь (самовыдвижение);

Олег Филимонов ("Слуга народа");

Геннадий Труханов ("Доверяй делам");

Станислав Домбровский (самовыдвижение);

Сергей Калинчук ("За майбутнє");

Юрий Печерский (самовыдвижение).

Напомним, 24 сентября завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов на местные выборы.

Также РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия утвердила формы и цвет бюллетеней на местные выборы.

Кроме этого сообщалось, что на местных выборах, которые состоятся 25 октября, планируют принять участие в голосовании 41,2% украинцев. Еще 40,7% респондентов заявили, что скорее всего примут участие.

Подробнее о кандидатах в мэры Одессы читайте в материале РБК-Украина.