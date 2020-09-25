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В мэры Одессы зарегистрировали семерых кандидатов

Автор: Игорь Литвиненко

Одесская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала семерых кандидатов на кресло мэра Одессы. Из них три кандидата идут от партий, четверо - самовыдвиженцы.

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Соответствующие постановления опубликованы на сайте Одесского теризбиркома.

В частности, кандидатами в мэры зарегистрированы:

  • Морис Ибрагим (самовыдвижение);
  • Михаил Кузаконь (самовыдвижение);
  • Олег Филимонов ("Слуга народа");
  • Геннадий Труханов ("Доверяй делам");
  • Станислав Домбровский (самовыдвижение);
  • Сергей Калинчук ("За майбутнє");
  • Юрий Печерский (самовыдвижение).

Напомним, 24 сентября завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов на местные выборы.

Также РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия утвердила формы и цвет бюллетеней на местные выборы.

Кроме этого сообщалось, что на местных выборах, которые состоятся 25 октября, планируют принять участие в голосовании 41,2% украинцев. Еще 40,7% респондентов заявили, что скорее всего примут участие.

Подробнее о кандидатах в мэры Одессы читайте в материале РБК-Украина.

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