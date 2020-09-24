На местных выборах планируют голосовать большинство украинцев

На местных выборах, которые состоятся 25 октября, планируют принять участие в голосовании 41,2% украинцев. Еще 40,7% респондентов заявили, что скорее всего примут участие.

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Кроме того, 4,5% сказали, что скорее всего не будут голосовать, а 6,1% - определенно не будут голосовать.

По данным опроса, 31% респондентов по стране поддержали бы на местных выборах ту партию, за которую они проголосовали бы на выборах в Верховную раду. Еще 28% склоняются к голосованию за ту самую партию, однако не исключают, что они могут проголосовать за другую политическую силу. Кроме того, 7,5% точно будут голосовать за другую партию, а 7% поддержат кандидатов, которые не принадлежат к какой-либо партии. Еще 27% не определились с ответом.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова 14 - 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство (69%) опрошенных не знают, по какой системе пройдут местные выборы 25 октября 2020 года. Только 35% украинцев знают точную дату местных выборов в Украине. Еще 43% респондентов вообще не знают, когда состоятся выборы, 19% знают, что где-то в октябре, но даты не знают, а 3% назвали неправильные даты.

Отметим, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, треть украинцев (34%) считают, что местные выборы, которые состоятся 25 октября, изменят состояние дел в их общинах на лучшее. Однако 38% опрошенных уверены в том, что местные выборы не изменят ситуации в общинах.