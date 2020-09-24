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Треть украинцев надеются на улучшение ситуации после местных выборов

Новина українською → Киев, Четверг 24 сентября 2020 13:22
Треть украинцев надеются на улучшение ситуации после местных выборов Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Треть украинцев (34%) считают, что местные выборы, которые состоятся 25 октября, изменят положение дел в их громадах в лучшую сторону. Однако 38% опрошенных уверены в том, что местные выборы не изменят ситуации в громадах.

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Треть украинцев надеются на улучшение ситуации после местных выборов

Отвечая на вопрос о положении страны после выборов, 41% респондентов поддержал мнение о том, что ничего не изменится, тогда как 29% выразили уверенность в изменениях к лучшему ситуации в стране. Доля тех, кто ожидает перемен к худшему, в обоих случаях не превышает 5%.

Треть украинцев надеются на улучшение ситуации после местных выборов

Больше всего надеются на лучшее после местных выборов в западном макрорегионе: 41% ожидает такие изменения в своих громадах, а 36% - в целом в стране.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова 14 - 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября партию "Слуга народа" готовы поддержать 16% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

По данным опроса КМИС, если бы выборы в Верховную раду выборы проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы пять партий. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Радикальная партия".

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