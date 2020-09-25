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В мери Одеси зареєстрували сімох кандидатів

Автор: Игорь Литвиненко

Одеська територіальна виборча комісія зареєструвала сімох кандидатів на крісло мера Одеси. З них три кандидати йдуть від партій, четверо - самовисуванці.

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Відповідні постанови опубліковані на сайті Одеського тервиборчкому.

Зокрема, кандидатами в мери зареєстровані:

  • Моріс Ібрагім (самовисування);
  • Михайло Кузаконь (самовисування);
  • Олег Філімонов ("Слуга народу");
  • Геннадій Труханов ("Довіряй ділам");
  • Станіслав Домбровський (самовисування);
  • Сергій Калінчук ("За майбутнє");
  • Юрій Печерський (самовисування).

Нагадаємо, 24 вересня завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори.

Також РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія затвердила форму та колір бюлетенів на місцеві вибори.

Крім цього повідомлялося, що на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, планують взяти участь у голосуванні 41,2% українців. Ще 40,7% респондентів заявили, що швидше за все візьмуть участь.

Детальніше про кандидатів у мери Одеси читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Новини України ОдесаМісцеві вибори