Местные выборы в Днепре: что известно

25 октября на избирательных участках жители Днепра получат четыре бюллетеня: для выборов мэра города, а также депутатов городского, районного и областного советов. Подробнее о том, что нужно знать о местных выборах в Днепре – в материале РБК-Украина.

Кто борется за кресло мэра

На пост городского головы Днепра претендуют 17 кандидатов. Среди них – действующий мэр, местные бизнесмены, общественные деятели и депутаты городского и областного советов.

Борис Филатов

Действующий мэр Днепра с 2015 года, был выдвинут партией УКРОП. В прошлом – адвокат и журналист, в 2014 году несколько месяцев был заместителем главы Днепропетровской облгосадминистрации. На выборы идет от созданной летом 2020 года партии "Пропозиция".

Борис Филатов (dniprorada.gov.ua)

Александр Вилкул

Кандидат от Блока Вилкула "Украинская перспектива". В 2006-2010 годах был народным депутатом от Партии регионов, в 2010-2012 годах руководил Днепропетровской ОГА, после был вице-премьером в правительстве Николая Азарова и депутатом от "Оппозиционного блока". На выборах мэра Днепра 2015 года во втором туре уступил Филатову.

Александр Вилкул (РБК-Украина)

Загид Краснов

Лидер партии "Громадська сила". Предприниматель, депутат и бывший секретарь Днепровского горсовета. Несколько раз неудачно баллотировался в мэры Днепра и депутаты Верховной рады.

Загид Краснов (facebook.com/Zkrasnov)

Сергей Рыженко

Кандидат от "Слуги народа". В 2010 году – первый замминистра здравоохранения, потом несколько месяцев руководил Государственной санитарно-эпидемиологической службой, с 2011 года – главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова. Был депутатом Днепропетровского облсовета от Партии регионов и Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Сергей Рыженко (facebook.com/rsa010963)

Сергей Никитин

Кандидат от "Оппозиционной платформы "За життя". Глава фракции ОПЗЖ в горсовете, ранее работал на различных должностях в структурах городской администрации Днепра.

Сергей Никитин (facebook.com/nikitin.dnepr)

Кроме того, в выборах мэра Днепра участвуют:

Кандидат от партии "Справа", предприниматель Павел Атаманчук .

. Самовыдвиженец, безработный Евгений Богиня .

. Кандидат от ВО "Свобода", предприниматель и почетный консул Бразилии в регионе Олег Василенко .

. Кандидат от партии "Голос", общественный деятель и экс-глава Днепровского райсовета Виталий Жеганский .

. Самовыдвиженец, предприниматель Михаил Королев .

. Кандидат от "Батькивщины", замглавы Днепропетровского облсовета Мгер Куюмчян .

. Кандидат от "Партии зеленых", предприниматель Татьяна Лампика .

. Кандидат от "Национального корпуса", врач, заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы Олег Майденко .

. Кандидат от "Европейской солидарности", экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Татьяна Рычкова .

. Кандидат от "Демократического альянса", общественный деятель Артем Романюков .

. Кандидат от партии "Команда Днепра", предприниматель Дмитрий Семеренко .

. Самовыдвиженец, предприниматель Елена Сергеева.

Кто идет в горсовет Днепра

На 64 места в городском совете Днепра претендуют 17 партий. Среди них:

"Пропозиция" во главе с мэром города Борисом Филатовым. В первой пятерке – секретарь горсовета Александр Санжара, врач Евгения Дитятковская, журналист Борис Васильев, предприниматель Наталья Хазан.

"Оппозиционная платформа "За життя", которую в горсовет ведет глава областной организации ОПЗЖ Геннадий Гуфман. Вторым номером идет кандидат в мэры Днепра Сергей Никитин, заместитель городского головы Александр Сидоренко, сотрудник горсовета Елена Куян и управляющая отелем Елена Степанян.

"Громадська сила", которую возглавляет лидер партии Загид Краснов. В первой пятерке также баллотируются его сын, помощник адвоката Руслан Краснов, экономист Екатерина Збарская, пенсионер Александр Мирошниченко и предприниматель Татьяна Афанасьева.

"Блок Вилкула "Украинская перспектива", список которого в горсовет возглавил кандидат в мэры Александр Вилкул. В первой пятерке также идут депутаты городского совета Наталья Начарьян, Наталья Пилипенко и Ярослав Гивель, а также замглавы областной организации партии Наталья Гончаренко.

"Слуга народа", первым номером которой идет кандидат в мэры, главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. В первой пятерке списка еще трое врачей: Юрий Скребец, Есения Тарасова, Сергей Тимчук, а также общественный деятель, председатель местной грузинской диаспоры Алиада Мансурова.

Как проголосовать на выборах в Днепре

Как известно, в этом году местные выборы пройдут по новой системе – пропорциональной с открытыми списками. Избиратель получит возможность поддержать не только определенную партию, но и конкретного кандидата от нее из числа закрепленных за соответствующим территориальным округом. Если такой кандидат получит значительную персональную поддержку среди избирателей, это повысит его шансы на попадание в местный совет.

Мэрских выборов в Днепре изменения не коснулись. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре больше половины голосов, будет назначен второй тур выборов, куда выйдут два претендента, набравшие больше всего голосов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о новых правилах голосования на местных выборах 2020 в Украине.

Также важно знать о том, как правильно заполнять избирательный бюллетень в день голосования.