Місцеві вибори в Дніпрі: що відомо

25 жовтня на виборчих дільницях жителі Дніпра отримають чотири бюлетеня для виборів мера міста, а також депутатів міської, районної та обласної рад. Детальніше про те, що потрібно знати про місцеві вибори в Дніпрі – в матеріалі РБК-Україна.

Хто бореться за крісло мера

На посаду міського голови Дніпра претендують 17 кандидатів. Серед них – чинний мер, місцеві бізнесмени, громадські діячі та депутати міської та обласної рад.

Борис Філатов

Чинний мер Дніпра з 2015 року, був висунутий партією УКРОП. В минулому – адвокат і журналіст, у 2014 році кілька місяців був заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації. На вибори йде від створеної влітку 2020 року партії "Пропозиція".

Борис Філатов (dniprorada.gov.ua)

Олександр Вілкул

Кандидат від Блоку Вілкула "Українська перспектива". У 2006-2010 роках був народним депутатом від Партії регіонів, в 2010-2012 роках керував Дніпропетровською ОДА, після був віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова та депутатом від "Опозиційного блоку". На виборах мера Дніпра 2015 року в другому турі поступився Філатову.

Олександр Вілкул (РБК-Україна)

Загід Краснов

Лідер партії "Громадська сила". Підприємець, депутат і колишній секретар Дніпровського міськради. Кілька разів невдало балотувався в мери Дніпра і депутати Верховної ради.

Загід Краснов (facebook.com/Zkrasnov)

Сергій Риженко

Кандидат від "Слуги народу". У 2010 році – перший заступник міністра охорони здоров'я, потім кілька місяців керував Державною санітарно-епідеміологічною службою, з 2011 року – головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Був депутатом Дніпропетровської облради від Партії регіонів і Блоку Петра Порошенка "Солідарність".

Сергій Риженко (facebook.com/rsa010963)

Сергій Нікітін

Кандидат від "Опозиційної платформи "За життя". Глава фракції ОПЗЖ в міськраді, раніше працював на різних посадах у структурах міської адміністрації Дніпра.

Сергій Нікітін (facebook.com/nikitin.dnepr)

Крім того, у виборах мера Дніпра беруть участь:

Кандидат від партії "Праворуч", підприємець Павло Атаманчук .

. Самовисуванець, безробітний Євген Богиня .

. Кандидат від ВО "Свобода", підприємець і почесний консул Бразилії в регіоні Олег Василенко .

. Кандидат від партії "Голос", громадський діяч і екс-голова Дніпровської райради Віталій Жеганський .

. Самовисуванець, підприємець Михайло Корольов .

. Кандидат від "Батьківщини", заступник голови Дніпропетровської облради Мгер Куюмчян .

. Кандидат від "Партії зелених", підприємець Тетяна Лампика .

. Кандидат від "Національного корпусу", лікар, завідувач відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олег Майденко .

. Кандидат від "Європейської солідарності", екс-нардеп від Блоку Петра Порошенка Тетяна Ричкова .

. Кандидат від "Демократичного альянсу", громадський діяч Артем Романюків .

. Кандидат від партії "Команда Дніпра", підприємець Дмитро Семеренко .

. Самовисуванець, підприємець Олена Сергєєва.

Хто йде в міськраду Дніпра

На 64 місця в міській раді Дніпра претендують 17 партій. Серед них:

"Пропозиція" на чолі з мером міста Борисом Філатовим. У першій п'ятірці – секретар міськради Олександр Санжара, лікар Євгена Дитятковська, журналіст Борис Васильєв, підприємець Наталія Хазан.

"Опозиційна платформа "За життя", яку міськрада веде голова обласної організації ОПЗЖ Геннадій Гуфман. Другим номером йде кандидат у мери Дніпра Сергій Нікітін, заступник міського голови Олександр Сидоренко, співробітник міськради Олена Куян і керуюча готелем Олена Степанян.

"Громадська сила", яку очолює лідер партії Загід Краснов. У першій п'ятірці також балотуються його син, помічник адвоката Руслан Краснов, економіст Катерина Збарська, пенсіонер Олександр Мірошниченко і підприємець Тетяна Афанасьєва.

"Блок Вілкула "Українська перспектива", список якого міськрада очолив кандидат у мери Олександр Вілкул. У першій п'ятірці також йдуть депутати міської ради Наталія Начарьян, Наталія Пилипенко і Ярослав Гивель, а також заступник голови обласної організації партії Наталія Гончаренко.

"Слуга народу", першим номером якої йде кандидат в мери, головлікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. У першій п'ятірці списку ще троє лікарів: Юрій Скребець, Єсенія Тарасова, Сергій Тимчук, а також громадський діяч, голова місцевої грузинської діаспори Аліада Мансурова.

Як проголосувати на виборах в Дніпрі

Як відомо, в цьому році місцеві вибори пройдуть за новою системою – пропорційною з відкритими списками. Виборець отримає можливість підтримати не тільки певну партію, але й конкретного кандидата від неї з числа закріплених за відповідним територіальним округом. Якщо такий кандидат отримає значну персональну підтримку серед виборців, це підвищить його шанси на потрапляння в місцеву раду.

Мерських виборів у Дніпрі зміни не торкнулися. Якщо жоден з кандидатів не набере в першому турі більше половини голосів, буде призначений другий тур виборів, куди вийдуть два кандидати, що набрали найбільше голосів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про нові правила голосування на місцевих виборах 2020 на Україні.

Також важливо знати про те, як правильно заповнювати виборчий бюлетень в день голосування.