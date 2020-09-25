Кого партії ведуть до міськради Дніпра: списки

На чергових місцевих виборах в Україні 25 жовтня відбудеться голосування за нові склади міських рад. Детально про те, які політичні сили йдуть на вибори в Дніпрі, списки партій і кандидатів - на РБК-Україна.

Вибори до міськради Дніпра 2020

Відповідно до змін у виборчому законодавстві, вибори в містах з населенням понад 10 тисяч жителів організовуються за новими правилами.

Зокрема, в Дніпрі голосування за претендентів до міської ради буде проходити за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Крім того, забороняється самовисування кандидатів в депутати.

У виборців з'явиться можливість обрати не тільки партію, але також прізвище кандидата від політсили із запропонованого переліку. Це дасть більше шансів кандидатам піднятися в партійному списку, щоб в подальшому пройти до міськради.

Список кандидатів до міськради від "Пропозиції"

У партії чинного мера Дніпра Бориса Філатова представили перших кандидатів в депутати міської ради на з'їзді в липні.

Список партії "Пропозиція" на місцевих виборах очолив сам Борис Філатов. Також до нього увійшли: секретар міськради Олександр Санжара; лікар, депутат міськради Євгенія Дитятковська; громадський активіст, підприємець Іван Васючков.

Партійний список "Слуги народу" на виборах в Дніпрі

Під час презентації стратегії розвитку Дніпропетровської області 26 серпня стали відомі імена кількох кандидатів у депутати міськради від "Слуги народу".

У команді партії: заступник головлікаря обласної лікарні Юрій Скребець; заслужений лікар, хірург Сергій Тимчук; завідуюча консультативною поліклінікою Єсенія Тарасова; громадська активістка, голова грузинської діаспори Аліада Мансурова.

На посаду міського голови в Дніпрі від "Слуги народу" буде балотуватися Сергій Риженко - депутат облради, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова.

Партійний список "Опозиційної платформи - "За життя"

На форумі політсили 23 вересня відбулося висунення кандидатів в Дніпропетровській області, а також затверджена кандидатура Сергія Нікітіна в мери Дніпра.

До міської ради від "Опозиційної платформи - "За життя" балотуються:

Валерій Чорний Галина Охромій Олександр Багацький Олена Степанян Михайло Гликман Назарій Постольник Вадим Рублевський Руслан Вишневецький

Кандидати в депутати від "Батьківщини"

Висування кандидатів від партії "Батьківщина" відбулося 18 вересня. На посаду міського голови від політсили балотується заступник голови Дніпропетровської ОДА Мгер Куюмчан.

У списку кандидатів в депутати міськради: директор видавництва Наталія Яценко; спортсмен, чемпіон Європи з кікбоксингу, тренер Давид Джиджелава; ветеран АТО, майор Михайло Білий.

Кандидати в депутати від "Європейської солідарності"

Команду партії в Дніпрі представив під час конференції 5-й президент України і засновник політсили Петро Порошенко. Партійний список до міськради очолює волонтер Тетяна Ричкова, вона також висувається в мери міста.

Перша п'ятірка кандидатів в депутати від "Європейської солідарності":

Тетяна Ричкова Каміль Примаков Артем Хмільник Валерія Петрицька Максим Музика

Кандидати до міськради від "Блоку Вілкула "Українська перспектива"

4 вересня голова партії Олександр Вілкул представив кандидатів до місцевих рад Дніпра. Сам Вілкул балотується на посаду міського голови.

Список до міськради наступного скликання очолила діючий депутат і керівник фракції "Блоку "Українська перспектива" Наталія Начар'ян. Також до першої десятки увійшли виробничники, лікарі та громадські діячі Дніпра.

Наталя Начар'ян Володимир Павлов Яків Безбах Ігор Циркін Лілія Ковальова Олександр Сирота Наталя Гончаренко Захар Терещенко Катерина Мозгова Артем Решетилов

Хто йде до міськради від "Демократичного Альянсу"

Дніпровська партійна організація "ДемАльянсу" висунула свого кандидата в мери на місцевих виборах 2020 року - громадського активіста Артема Романюкова, а також 18 кандидатів в депутати міської ради.

До першої п'ятірки увійшли:

Василь Підлужний Сергій Головацький Євген Крекотень Руслан Власенко Ілля Рибаков

Список кандидатів до міськради від ВО "Свобода"

19 вересня відбулася конференція Дніпропетровської обласної партійної організації "Свободи", на якій оголосили ім'я кандидатів в мери і міську раду. На посаду міського голови балотується підприємець Олег Василенко.

Кандидатами до міської ради від політсили стали:

Василь Котик Іван Грам Сергій Прокуда Ігор Заїка Поліна Завада Ірина Годованець Олег Василенко Володимир Старосольський

Рейтинги партій

За результатом передвиборного соцопитування групи "Рейтинг" від 8-17 серпня, лідером електоральних симпатій в Дніпрі є партія чинного мера Бориса Філатова "Пропозиція".

Високі шанси пройти до міськради також є у "Опозиційної платформи - "За життя", "Слуги народу", "Громадської сили", "Блоку Вілкула".