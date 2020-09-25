Кого партии ведут в горсовет Днепра: списки
На очередных местных выборах в Украине 25 октября состоится голосование за новые составы городских советов. Подробно о том, какие политические силы идут на выборы в Днепре, списки партий и кандидатов - на РБК-Украина.
Выборы в горсовет Днепра 2020
Согласно вступившим с силу изменениям в законодательстве, выборы в городах с населением более 10 тысяч жителей организуются по новым правилам.
В частности, в Днепре голосование за претендентов в городской совет будет проходить по пропорциональной системе с открытыми партийными списками. Кроме того, запрещается самовыдвижение кандидатов в депутаты.
У избирателей появится возможность выбрать не только партию, но также отметить фамилию кандидата от политсилы из предложенного перечня. Это даст больше шансов кандидатам подняться в партийном списке, чтобы в дальнейшем пройти в горсовет.
Список кандидатов в горсовет от "Пропозиции"
В партии действующего мэра Днепра Бориса Филатова представили первых кандидатов в депутаты городского совета на съезде в июле.
Список партии "Пропозиция" на местных выборах возглавил сам Борис Филатов. Также в него вошли: секретарь горсовета Александр Санжара; врач, депутат горсовета Евгения Дитятковская; общественный активист, предприниматель Иван Васючков.
Партийный список "Слуги народа" на выборах в Днепре
Во время презентации стратегии развития Днепропетровской области 26 августа стали известны имена нескольких кандидатов в депутаты горсовета от "Слуги народа".
В команде партии: заместитель главврача областной больницы Юрий Скребец; заслуженный врач, хирург Сергей Тымчук; заведующая консультативной поликлиникой Есения Тарасова; общественная активистка, председатель грузинской диаспоры Алиада Мансурова.
На должность городского головы в Днепре от "Слуги народа" будет баллотироваться Сергей Рыженко - депутат облсовета, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова.
Партийный список "Оппозиционной платформы - "За життя"
На форуме политсилы 23 сентября состоялось выдвижение кандидатов в Днепропетровской области, а также утверждена кандидатура Сергея Никитина в мэры Днепра.
В городской совет от "Оппозиционной платформы - "За життя" баллотируются:
- Валерий Черный
- Галина Охромий
- Александр Багацкий
- Елена Степанян
- Михаил Гликман
- Назарий Постольник
- Вадим Рублевский
- Руслан Вишневецкий
Кандидаты в депутаты от "Батькивщины"
Выдвижение кандидатов от партии "Батькивщина" состоялось 18 сентября. На должность городского головы от политсилы баллотируется замглавы Днепропетровской ОГА Мгер Куюмчан.
В списке кандидатов в депутаты горсовета: директор издательства Наталья Яценко; спортсмен, чемпион Европы по кикбоксингу, тренер Давид Джиджелава; ветеран АТО, майор Михаил Белый.
Кандидаты в депутаты от "Европейской солидарности"
Команду партии в Днепре представил во время конференции 5-й президент Украины и основатель политсилы Петр Порошенко. Партийный список в горсовет возглавляет волонтер Татьяна Рычкова, она также выдвигается в мэры города.
Первая пятерка кандидатов в депутаты от "Европейской солидарности":
- Татьяна Рычкова
- Камиль Примаков
- Артем Хмельников
- Валерия Петрицкая
- Максим Музыка
Кандидаты в горсовет от "Блока Вилкула "Украинская перспектива"
4 сентября глава партии Александр Вилкул представил кандидатов в местные советы Днепра. Сам Вилкул баллотируется на пост городского головы.
Список в горсовет следующего созыва возглавила действующий депутат и руководитель фракции "Блока "Украинская перспектива" Наталья Начарьян. Также в первую десятку вошли производственники, врачи и общественные деятели Днепра.
- Наталья Начарьян
- Владимир Павлов
- Яков Безбах
- Игорь Цыркин
- Лилия Ковалева
- Александр Сирота
- Наталья Гончаренко
- Захар Терещенко
- Екатерина Мозговая
- Артем Решетилов
Кто идет в горсовет от "Демократического Альянса"
Днепровская партийная организация "ДемАльянса" выдвинула своего кандидата в мэры на местных выборах 2020 - общественного активиста Артема Романюкова, а также 18 кандидатов в депутаты городского совета.
В первую пятерку вошли:
- Василий Пидлужный
- Сергей Головацкий
- Евгений Крекотень
- Руслан Власенко
- Илья Рыбаков
Список кандидатов в горсовет от ВО "Свобода"
19 сентября состоялась конференция Днепропетровской областной партийной организации "Свободы", на которой объявили имя кандидатов в мэры и городской совет. На пост городского головы баллотируется предприниматель Олег Василенко.
Кандидатами в городской совет от политсилы стали:
- Василий Котик
- Иван Грам
- Сергей Прокуда
- Игорь Заика
- Полина Завада
- Ирина Годованец
- Олег Василенко
- Владимир Старосельский
Рейтинги партий
Согласно предвыборному соцопросу группы Рейтинг за 8-17 августа, лидером электоральных симпатий в Днепре является партия действующего мэра Бориса Филатова "Пропозиция".
Высокие шансы пройти в горсовет также есть у "Оппозиционной платформы - "За життя", "Слуги народа", "Громадской силы", "Блока Вилкула".
- "Пропозиция" - 27,9%
- "Слуга народа" - 14,7%
- "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,3%
- "Громадська сила" - 9,6%
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - 7,9%
- "Европейская солидарность" - 5,1%
- "Партия Шария" - 4,2%
- ВО "Батькивщина" - 3,1%
- "Сила и честь" - 1,7%
- "Радикальная партия" - 1,5%
- "Голос" - 0,6%
- "Громадянська позиция" - 0,6%
- "Наш край" - 0,6%