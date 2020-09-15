Местные выборы: за какие партии планируют голосовать в Киеве
Рейтинг президентской партии в Киеве упал ниже 15%
Если бы выборы в Киевский городской совет состоялись в начале сентября 2020 года, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "УДАР Виталия Кличко". За нее готовы проголосовать 23,6% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
По данным опроса, далее идут следующие партии:
- "Слуга народа" - 13,6%
- "Европейская солидарность" - 13,1%,
- "Голос" - 8,2%,
- "Оппозиционная платформа - За життя" - 7,4%,
- "Батькивщина" - 7,3%, партию
- "Перемога Пальчевського" - 3,9%,
- партия Шария - 3,7%,
- "Сила и честь" - 3,4%.
Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 12%.
Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале августа лидером среди партий на выборах в Киевский городской совет была партия "УДАР Виталия Кличко", за которую были готовы проголосовать 20% киевлян.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале сентября за Виталия Кличко на выборах мэра планировали голосовать 43,6% киевлян.