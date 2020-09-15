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Местные выборы: за какие партии планируют голосовать в Киеве

Новина українською → Киев, Вторник 15 сентября 2020 17:19
Местные выборы: за какие партии планируют голосовать в Киеве Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рейтинг президентской партии в Киеве упал ниже 15%

Если бы выборы в Киевский городской совет состоялись в начале сентября 2020 года, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "УДАР Виталия Кличко". За нее готовы проголосовать 23,6% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, далее идут следующие партии:

  • "Слуга народа" - 13,6%
  • "Европейская солидарность" - 13,1%,
  • "Голос" - 8,2%,
  • "Оппозиционная платформа - За життя" - 7,4%,
  • "Батькивщина" - 7,3%, партию
  • "Перемога Пальчевського" - 3,9%,
  • партия Шария - 3,7%,
  • "Сила и честь" - 3,4%.

Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 12%.

Местные выборы: за какие партии планируют голосовать в Киеве

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале августа лидером среди партий на выборах в Киевский городской совет была партия "УДАР Виталия Кличко", за которую были готовы проголосовать 20% киевлян.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале сентября за Виталия Кличко на выборах мэра планировали голосовать 43,6% киевлян.

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