Местные выборы в Одессе: все подробности

В воскресенье, 25 октября, по всей стране украинцы пойдут на участки, чтобы выбрать руководителей своих населенных пунктов и депутатов местных советов. Подробнее о выборах в Одессе, какие кандидаты и партии будут бороться за власть в городе – в материале РБК-Украина.

Кто будет бороться за кресло мэра

В бюллетене одесситы увидят список из 23 кандидатов, претендующих на пост мэра Одессы. Среди них бывшие и нынешние народные депутаты, бизнесмены, активисты и уже традиционно – Дарт Вейдер.

Геннадий Труханов

Городский голова Одессы вторую каденцию подряд. Идет на выборы от своей политической силы "Доверяй делам". В прошлом семь лет был депутатом Одесского городского совет. Затем прошел в Верховную раду от Партии регионов, где проработал вплоть до избрания мэром в 2014-м.

Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Николай Скорик

Народный депутат из "Оппозиционной платформы – За життя", от которой и баллотируется в мэры Одессы. Во время Евромайдана руководил областной государственной администрацией. До этого был министром финансов АР Крым и депутатом Одесского облсовет. До похода в политику девять лет проработал в ныне обанкротившемся "Имэксбанке".

Николай Скорик (facebook.com/SkorykNikolay)

Олег Филимонов

Народный артист Украины, актер и сценарист идет на выборы мэра от "Слуги народа". Играл в команде КВН "Одесские джентельмены". Известен по таким проектам, как "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Филимонов и компания", "Сделай мне смешно" и "Камера смеха". Филимонов также является совладельцем мультиплекса "Золотой Дюк" на Таирово.

Олег Филимонов (facebook.com/Олег Филимонов)

Сергей Кивалов

Многолетний президент Одесской юридической академии идет на выборы от своей собственной политсилы Украинская морская партия. Бывший нардеп шести созывов. В 2004 году был главой ЦИК в период первого и второго тура выборов президента.

Сергей Кивалов (facebook.com/s.kivalov)

Петр Обухов

Баллотируется в мэры Одессы от "Европейской солидарности". Возглавляет городскую организацию этой политсилы. Обухов – программист, предприниматель и общественный активист. Известен в городе как создатель сервиса такси "Бонд" и основатель сайта "Думская".

Петр Обухов (facebook.com/peterodua)

Также в выборах Одесского городского головы участвуют:

Пенсионер Альберт Байжанов от партии "За Права Людини".

от партии "За Права Людини". Гендиректор юрфирмы InTrust Максим Болдин от партии "Перемога Пальчевского".

от партии "Перемога Пальчевского". Активист Сергей Варламов от "Национального корпуса".

от "Национального корпуса". Оператор в общественной организации "Мото хелс" Дарт Николаевич Вейдер от "Блока Дарта Вейдера".

от "Блока Дарта Вейдера". Бывший мэр города и экс-нардеп Эдуард Гурвиц , который идет на выборы от именной политсилы "Блок Эдуарда Гурвица".

, который идет на выборы от именной политсилы "Блок Эдуарда Гурвица". Глава Ассоциацией женщин Украины "Дія", руководитель "Голоса" в Одесской области Наталья Делиева.

Блогер и поэт Станислав Домбровский.

Участник движения "Куликово поле" Морис Ибрагим.

Врач, преподаватель и предприниматель Сергей Калинчук от партии "За майбутнє".

от партии "За майбутнє". Предприниматель, общественный активист Михаил Кузаконь.

Активист и руководитель одесского отделения Офиса простых решений и результатов Олег Михайлик.

Представитель Торгово-промышленной палаты Украины в Швейцарии и Лихтенштейне, бизнесмен Юрий Печерский.

Экс-депутат Одесского горсовета нескольких созывов Георгий Селянин от "Батькивщины".

от "Батькивщины". Предприниматель, глава общественной организации "Громадський нагляд "Молодь плюс" Виктория Стоянова.

Временно безработная Мария Трунина , о которой нет информации в открытом доступе.

, о которой нет информации в открытом доступе. Экс-министр транспорта и связи, бизнесмен Евгений Червоненко от партии “Наш край”.

от партии “Наш край”. Руководитель общественной организации "Южноукраинский центр этнических и политических исследований "Лад" Геннадий Чижов от партии "Сила и Честь".

от партии "Сила и Честь". Временно безработный Игорь Щербина, о котором не найти каких-либо данных в сети.

Кто идет в Одесский городской совет

Получить депутатские мандаты в горсовете хотят 15 партий. Среди них:

"Доверяй делам" во главе с Геннадием Трухановым. Также в его команде идет заммэра Павел Вугельман, председатель фракции "Доверяй делам" в нынешнем горсовете Олег Брындак, глава КП "Одестранспарксервис" Сергей Дубенко и до недавнего времени глава фракции Украинской морской партии в горсовете Светлана Осауленко.

"Оппозиционная платформа – За жизнь", которую ведет в горсовет кандидат в мэры от этой партии, нардеп Николай Скорик. В списке кандидатов от этой партии директор и владелец "Мост-ТВ" Дина Яценко, коммерческий директор ТРК "Клуб ТВ" (владеет телеканалом "Одеса.live") Елена Вододюк, председатель правления "Місто банк" Иван Демченко, а также множество нынешних депутатов городского и областного совета, в частности – Виктор Баранский.

"Слуга народа", список которой возглавляет кандидат в мэры Олег Филимонов. Среди кандидатов, идущих в горсовет от президентской политсилы – председатель правления банка "Восток" Вадим Мороховский, шахматистка Наталья Жукова, ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль, замдиректора Одесского художественного музея Александра Ковальчук, а также исполнительный директор "Независимой ассоциации банков Украины" Елена Коробкова (которую в прошлом году исключили из списка СН на выборах в Раду).

"Европейская солидарность" во главе с кандидатом в мэры от этой партии Петром Обуховым. Также в горсовет от "Евросолидарности" баллотируются руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, секретарь Одесского горсовета Алексей Потапский и журналист "Думская ТВ" Анастасия Большедворова.

Украинская морская партия, которую ведет в горсовет кандидат в мэры от этой политсилы Сергей Кивалов. Среди кандидатов в городские депутаты от УМП – народный артист, художественный руководитель труппы "Маски" Георгий Делиев (супруга его брата идет в мэры от "Голоса" и ведет эту партию в горсовет).

Как голосовать на местных выборах в Одессе

Выборы мэра могут пройти в два тура, если никто из кандидатов не наберет 50 и больше процентов по итогам голосования 25 октября. Выборы местных советов пройдут по новым правилам.

Теперь во всех больших городах отдать свой голос можно не только за одну из политсил, но и за одного из ее кандидатов. В этом смысл пропорциональной системы открытых списков, закрепленной в новом Избирательном кодексе.

Важно помнить: выбрав условную партию А, нельзя голосовать за кандидата от условный партии Б. В таком случае голос за кандидата засчитан не будет.

Напомним, что в этом году местные выборы в Украине будут проходит по новым правилам.

Также, перед тем, как идти на избирательный участок, важно знать правила заполнения бюллетеня.