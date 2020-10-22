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Выборы мэра Одессы: на выход во второй тур претендуют пять кандидатов

Новина українською → Одесса, Четверг 22 октября 2020 15:16
Выборы мэра Одессы: на выход во второй тур претендуют пять кандидатов Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

На выход во второй тур выборов мэра Одессы претендуют сразу пять кандидатов. При этом Геннадий Труханов имеет высокие шансы остаться в мэрском кресле даже по итогам первого тура.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Одессу: кто пытается забрать власть у Труханова".

Согласно исследованию группы "Рейтинг", проведенном в середине октября, Труханова готовы поддержать 50,1% тех, кто уже определился и пойдет на выборы. Далее следуют Николай Скорик (ОПЗЖ), Олег Филимонов ("Слуга народа"), Сергей Кивалов ("Морская партия Кивалова") и Петр Обухов ("Европейская солидарность").

"Все ключевые конкуренты Труханова отстают друг от друга в мониторинге "Рейтинга" не больше чем на 2%. Ввиду того, что погрешность опроса составляет почти 3%, второе "место" может стать сюрпризом", - говорится в материале РБК-Украина.

Также ранее РБК-Украина в материале "Битва за Киев: кто сразится с Кличко за власть в столице" писало о раскладах на выборах киевского мэра.

Кроме этого сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировали проект постановления, которым предлагается отменить второй тур местных выборов. При этом документ могут отозвать.

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