Вибори мера Одеси: на вихід у другий тур претендують п'ять кандидатів

На вихід у другий тур виборів мера Одеси претендують відразу п'ять кандидатів. При цьому Геннадій Труханов має високі шанси залишитися в кріслі мера навіть за підсумками першого туру.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Одесу: хто намагається забрати владу у Труханова".

Згідно з дослідженням групи "Рейтинг", проведеного в середині жовтня, Труханова готові підтримати 50,1% тих, хто вже визначився і піде на вибори. Далі йдуть Микола Скорик (ОПЗЖ), Олег Філімонов ("Слуга народу"), Сергій Ківалов ("Морська партія Ківалова") і Петро Обухів ("Європейська солідарність").

"Всі ключові конкуренти Труханова відстають один від одного в моніторингу "Рейтингу" не більше ніж на 2%. Зважаючи на те, що похибка опитування становить майже 3%, друге місце може стати сюрпризом", - йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Також раніше РБК-Україна в матеріалі "Битва за Київ: хто битиметься з Кличком за владу у столиці" писало про розклади на виборах київського мера.

Крім цього повідомлялося, що у Верховній раді зареєстрували проект постанови, яким пропонується скасувати другий тур місцевих виборів. При цьому документ можуть відкликати.