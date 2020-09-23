Списки партий на местных выборах в Одессе: кто может пройти в горсовет

В Украине 25 октября 2020 года пройдут выборы, на которых избиратели будут голосовать за мэров городов и депутатов в местные советы. Подробнее о списках политических партий и о том, кто будет бороться за места в Одесском горсовете - в материале РБК-Украина.

Кого в Одесский горсовет ведет "Слуга народа": список

Президентская партия презентовала свою команду на выборы в Одессу 12 сентября. Кандидатом в мэры стал юморист Олег Филимонов, а список партии возглавил владелец и председатель правления банка "Восток" Вадим Мороховский.

Первая шестерка "СН" на выборах в Одессе:

Вадим Мороховский Алексей Асауленко Игорь Коваль Наталья Жукова Александра Ковальчук Ольга Квасницкая

Список кандидатов от ОПЗЖ в депутаты Одесского горсовета

"Оппозиционная платформа "За жизнь" провела съезд 21 сентября в поселке Совиньон. На нем кандидатом в мэры Одессы был выдвинут нардеп Михаил Скорик. Он же возглавил список партии на выборах в горсовет.

Первая пятерка ОПЗЖ в горсовет выглядит так:

Михаил Скорик Богдан Гиганов Виталий Саутенков Елена Вододюк Дина Яценко

Список кандидатов в Одесский горсовет от “Европейской солидарности”

Свою Одесскую конференцию перед выборами "Европейская солидарность" провела 21 сентября. Кандидатом в мэры от ЕС стал общественный деятель и один из создателей местного издания "Думская" Петр Обухов. Он будет и во главе списка партии в горсовет. Среди кандидатов также художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

В списке ЕС есть бывшие кандидаты в народные депутаты от "Голоса", члены партий "Демократычна сокыра" и "Самопомич". Политсилы подписали в Одессе меморандум о совместных действиях.

Первая пятерка "Европейской солидарности" на выборах в Одесский горсовет:

Петр Обухов Александр Ройтбурд Жанна Мандриченко Алексей Потапский Анастасия Большедворова

Кто пойдет на выборы в Одесский горсовет от партии ”Доверяй делам"

Участвует в выборах в горсовет и партия действующего мэра Одессы Геннадия Труханова, который будет бороться за второй срок в должности. Он и возглавил список своей партии.

Первая пятерка "Доверяй делам" выглядит так:

Геннадий Труханов Олег Брындак Людмила Варавва Александр Иваницкий Светлана Осауленко

Кого в Одесский горсовет ведет "Наш край": список

"Наш край" представил своих кандидатов на выборы в Одесский горсовет 21 сентября. Бороться за кресло мэра будет экс-глава Запорожской облгосадминистрации Евгений Червоненко. Возглавит список партии бывший народный депутат от "Батькивщины" Владимир Каплиенко.

Список партии "Наш край" на выборах в горсовет Одессы:

Владимир Каплиенко Вячеслав Кочмар Мария Бойченко Елена Адамова Виктор Ивановский

Особенности избирательной кампании 2020

Избиратели в городах с населением 10 тысяч и более будут выбирать не только партии, но и отдельных ее кандидатов.

Списки партий будут открытыми. Избиратели будут видеть фамилии кандидатов от каждой политсилы и при голосовании смогут поддержать не только партию, но и одного из ее кандидатов по округу. В бюллетене нужно будет вписать номер, закрепленный за представителем политсилы.

Если один из кандидатов набирает свыше 25% от общего результата партии, то он подымается вверх по списку, что повышает шансы пройти в местный совет.

Во время выборов в горсовет Одессы избирателю будет предоставлен один бюллетень. Слева в нем будут указаны партии, справа - кандидаты от этой партии, каждый со своим номером. Между этими колонками будет два окошка. В левом нужно будет поставить "плюс" или прочий знак напротив одной из партий, а в правом - вписать номер кандидата от этой же партии.

Рейтинги партий в Одесский горсовет

Согласно опросу Киевского международного института социологии, на начало сентября в горсовет Одессы проходят четыре партии - "Доверяй делам" (46,6% голосов тех, кто определился с выбором), ОПЗЖ (17%), "Слуга народа" (9,1%) и "Евросолидарность" - 5,6%.

Текущий состав Одесского горсовета

В нынешнем составе горсовета Одессы, избранном в октябре 2015 года, 64 депутата. Они представляют пять партий - "Доверяй делам", "Блок Петра Порошенко", "Оппоплатформу "За життя", "Батькивщину" и "Украинскую морскую партию" Сергея Кивалова. Также есть внефракционные депутаты.