Списки партій на місцевих виборах в Одесі: хто може пройти в міськраду

В Україні 25 жовтня 2020 року відбудуться вибори, на яких виборці будуть голосувати за мерів міст та депутатів до місцевих рад. Детальніше про списках політичних партій і про те, хто буде боротися за місця в Одеській міськраді - в матеріалі РБК-Україна.

Кого в Одеську міськраду веде "Слуга народу": список

Президентська партія презентувала свою команду на вибори в Одесу 12 вересня. Кандидатом в мери став гуморист Олег Філімонов, а список партії очолив власник і голова правління банку "Схід" Вадим Мороховський.

Перша шістка "СН" на виборах в Одесі:

Вадим Мороховський Олексій Асауленко Ігор Коваль Наталія Жукова Олександра Ковальчук Ольга Квасницька

Список кандидатів від ОПЗЖ у депутати Одеської міськради

"Опозиційна платформа "За життя" провела з'їзд 21 вересня в селищі Совіньон. На ньому кандидатом в мери Одеси був висунутий нардеп Михайло Скорик. Він же очолив список партії на виборах до міськради.

Перша п'ятірка ОПЗЖ в міськраду виглядає так:

Михайло Скорик Богдан Гіганов Віталій Саутенков Олена Вододюк Діна Яценко

Список кандидатів в Одеську міськраду від "Європейської солідарності"

Свою Одеську конференцію перед виборами "Європейська солідарність" провела 21 вересня. Кандидатом в мери від ЄС став громадський діяч і один з творців місцевого видання "Думська" Петро Обухов. Він буде і на чолі списку партії в міськраду. Серед кандидатів також художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

У списку ЄС є колишні кандидати у народні депутати від "Голосу", члени партій "Демократична сокира" і "Самопоміч". Політсили підписали в Одесі меморандум про спільні дії.

Перша п'ятірка "Європейської солідарності" на виборах в Одеську міськраду:

Петро Обухов Олександр Ройтбурд Жанна Мандриченко Олексій Потапський Анастасія Большедворова

Хто піде на вибори в Одеську міськраду від партії "Довіряй справам"

Бере участь у виборах в міськраду партія чинного мера Одеси Геннадія Труханова, який буде боротися за другий термін на посаді. Він буде і очолив список своєї партії.

Перша п'ятірка "Довіряй справам" виглядає так:

Геннадій Труханов Олег Бриндак Людмила Варавва Олександр Іваницький Світлана Осауленко

Кого в Одеську міськраду веде "Наш край": список

"Наш край" представив своїх кандидатів на вибори в Одеську міськраду 21 вересня. Боротися за крісло мера буде екс-голова Запорізької облдержадміністрації Євген Червоненко. Очолить список партії колишній народний депутат від "Батьківщини" Володимир Каплієнко.

Список партії "Наш край" на виборах в міськраду Одеси:

Володимир Каплієнко В'ячеслав Кочмар Марія Бойченко Адамова Олена Віктор Іванівський

Особливості виборчої кампанії 2020

Виборці в містах з населенням 10 тисяч і більше обиратимуть не лише партії, а й окремих її кандидатів.

Списки партій будуть відкритими. Виборці будуть бачити прізвища кандидатів від кожної політсили і при голосуванні зможуть підтримати не тільки партію, а й одного з її кандидатів по округу. У бюлетені потрібно буде вписати номер, закріплений за представником політсили.

Якщо один з кандидатів набирає понад 25% від загального результату партії, то він піднімається вгору за списком, що підвищує шанси пройти до місцевої ради.

Під час виборів до міськради Одеси виборцю буде надано один бюлетень. Зліва в ньому будуть вказані партії, праворуч - кандидати від цієї партії, кожен зі своїм номером. Між цими колонками буде два віконця. У лівому потрібно буде поставити "плюс" або інший знак навпроти однієї з партій, а в правому - вписати номер кандидата від цієї ж партії.

Рейтинги партій в Одеську міськраду

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, на початок вересня до міськради Одеси проходять чотири партії - "Довіряй справам" (46,6% голосів тих, хто визначився з вибором), ОПЗЖ (17%), "Слуга народу" (9,1%) і "Євросолідарність" - 5,6%.

Поточний склад Одеської міськради

У нинішньому складі міськради Одеси, обраному в жовтні 2015 року, 64 депутата. Вони представляють п'ять партій - "Довіряй справам", "Блок Петра Порошенко", "Оппоплатформу "За життя","Батьківщину" і "Українську морську партію" Сергія Ківалова. Також є позафракційні депутати.