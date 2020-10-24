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Місцеві вибори в Одесі: усі подробиці

Автор: Уляна Безпалько

У неділю, 25 жовтня, по всій країні українці підуть на виборчі дільниці, щоб обрати керівників своїх населених пунктів та депутатів місцевих рад. Детальніше про вибори в Одесі, які кандидати й партії будуть боротися за владу в місті – в матеріалі РБК-Україна.

Хто буде боротися за крісло мера

У бюлетені одесити побачать список з 23 кандидатів, які претендують на посаду мера Одеси. Серед них колишні й нинішні народні депутати, бізнесмени, активісти і вже традиційно – Дарт Вейдер.

Геннадій Труханов

Міський голова Одеси другу каденцію поспіль. Йде на вибори від своєї політичної сили "Довіряй справам". У минулому сім років був депутатом Одеської міської ради. Потім пройшов у Верховну раду від Партії регіонів, де пропрацював аж до обрання мером в 2014-му.

Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Микола Скорик

Народний депутат з "Опозиційної платформи – За життя", від якої балотується в мери Одеси. Під час Євромайдану керував обласною державною адміністрацією. До цього був міністром фінансів АР Крим та депутатом Одеської облради. До походу в політику дев'ять років пропрацював у нині збанкрутілому "Імексбанку".

Микола Скорик (facebook.com/SkorykNikolay)

Олег Філімонов

Народний артист України, актор і сценарист йде на вибори мера від "Слуги народу". Грав у команді КВК "Одеські джентельмени". Відомий за такими проектами, як "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Філімонов і компанія", "Зроби мені смішно" та "Камера сміху". Філімонов також є співвласником мультиплексу "Золотий Дюк" на Таїровому.

Олег Філімонов (facebook.com/Олег Філімонов)

Сергій Ківалов

Багаторічний президент Одеської юридичної академії йде на вибори від своєї власної політсили Українська морська партія. Колишній нардеп шести скликань. У 2004 році був головою ЦВК в період першого та другого туру виборів президента.

Сергій Ківалов (facebook.com/s.kivalov)

Петро Обухов

Балотується в мери Одеси від "Європейської солідарності". Очолює міську організацію цієї політсили. Обухов – програміст, підприємець і громадський активіст. Відомий в місті як творець сервісу таксі "Бонд" та засновник сайту "Думська".

Петро Обухов (facebook.com/peterodua)

Також у виборах Одеського міського голови беруть участь:

  • Пенсіонер Альберт Байжанов від партії "За Права Людини".
  • Гендиректор юрфірми InTrust Максим Болдін від партії "Перемога Пальчевського".
  • Активіст Сергій Варламов від "Національного корпусу".
  • Оператор громадської організації "Мото хелс" Дарт Миколайович Вейдер від "Блоку Дарта Вейдера".
  • Колишній мер міста і екс-нардеп Едуард Гурвіц, який йде на вибори від іменної політсили "Блок Едуарда Гурвіца".
  • Глава Асоціацією жінок України "Дія", керівник "Голосу" в Одеській області Наталія Делієва.
  • Блогер і поет Станіслав Домбровський.
  • Учасник руху "Куликове поле" Моріс Ібрагім.
  • Лікар, викладач і підприємець Сергій Калінчук від партії "За майбутнє".
  • Підприємець, громадський активіст Михайло Кузаконь.
  • Активіст і керівник одеського відділення Офісу простих рішень і результатів Олег Михайлик.
  • Представник Торгово-промислової палати України в Швейцарії і Ліхтенштейні, бізнесмен Юрій Печерський.
  • Екс-депутат Одеської міськради кількох скликань Георгій Селянин від "Батьківщини".
  • Підприємець, голова громадської організації "Громадський нагляд "Молодь плюс" Вікторія Стоянова.
  • Тимчасово безробітна Марія Труніна, про яку немає інформації у відкритому доступі.
  • Екс-міністр транспорту і зв'язку, бізнесмен Євген Червоненко від партії "Наш край".
  • Керівник громадської організації "Південноукраїнський центр етнічних та політичних досліджень "Лад" Геннадій Чижов від партії "Сила і Честь".
  • Тимчасово безробітний Ігор Щербіна, про якому не знайти якихось даних в мережі.

Хто йде в Одеську міську раду

Отримати депутатські мандати у міськраді хочуть 15 партій. Серед них:

"Довіряй справам" на чолі з Геннадієм Трухановим. Також в його команді йде заступник мера Павло Вугельман, голова фракції "Довіряй справам" в нинішній міськраді Олег Бриндак, голова КП "Одестранспарксервис" Сергій Дубенко і донедавна голова фракції Української морської партії в міськраді Світлана Осауленко.

"Опозиційна платформа – За життя", яку веде у міськрада кандидат у мери від цієї партії, нардеп Микола Скорик. У списку кандидатів від цієї партії директор і власник "Міст-ТБ" Діна Яценко, комерційний директор ТРК "Клуб-ТВ" (володіє телеканалом "Одеса.live") Олена Вододюк, голова правління "Місто банк" Іван Демченко, а також безліч нинішніх депутатів міської та обласної ради, зокрема – Віктор Баранський.

"Слуга народу", список якої очолює кандидат в мери Олег Філімонов. Серед кандидатів, які йдуть в міськраду від президентської політсили – голова правління банку "Схід" Вадим Мороховський, шахістка Наталія Жукова, ректор ОНУ ім. Мечникова Ігор Коваль, заступник директора Одеського художнього музею Олександра Ковальчук, а також виконавчий директор "Незалежної асоціації банків України" Олена Коробкова (яку в минулому році виключили зі списку СН на виборах в Раду).

"Європейська солідарність" на чолі з кандидатом в мери від цієї партії Петром Обуховим. Також в міськраду від "Євросолідарності" балотуються керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, секретар Одеської міськради Олексій Потапский і журналіст "Думська ТБ" Анастасія Большедворова.

Українська морська партія, яку веде у міськрада кандидат у мери від цієї політсили Сергій Ківалов. Серед кандидатів у міські депутати від УМП – народний артист, художній керівник трупи "Маски" Георгій Делієв (дружина його брата йде в мери від "Голосу" і веде цю партію у міськрада).

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Як голосувати на місцевих виборах в Одесі

Вибори мера можуть пройти в два тури, якщо ніхто з кандидатів не набере 50 і більше відсотків за підсумками голосування 25 жовтня. Вибори місцевих рад пройдуть за новими правилами.

Тепер у всіх великих містах віддати свій голос можна не тільки за одну з політсил, але і за одного з кандидатів. У цьому сенс пропорційної системи відкритих списків, закріпленої в новому Виборчому кодексі.

Важливо пам'ятати: вибравши умовну партію А, не можна голосувати за кандидата від умовний партії Б. В такому випадку голос за кандидата зарахований не буде.

Нагадаємо, що в цьому році місцеві вибори в Україні будуть проходить за новими правилами.

Також, перед тим, як йти на виборчу дільницю, важливо знати правила заповнення бюлетеня.

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