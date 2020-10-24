Місцеві вибори в Одесі: усі подробиці

У неділю, 25 жовтня, по всій країні українці підуть на виборчі дільниці, щоб обрати керівників своїх населених пунктів та депутатів місцевих рад. Детальніше про вибори в Одесі, які кандидати й партії будуть боротися за владу в місті – в матеріалі РБК-Україна.

Хто буде боротися за крісло мера

У бюлетені одесити побачать список з 23 кандидатів, які претендують на посаду мера Одеси. Серед них колишні й нинішні народні депутати, бізнесмени, активісти і вже традиційно – Дарт Вейдер.

Геннадій Труханов

Міський голова Одеси другу каденцію поспіль. Йде на вибори від своєї політичної сили "Довіряй справам". У минулому сім років був депутатом Одеської міської ради. Потім пройшов у Верховну раду від Партії регіонів, де пропрацював аж до обрання мером в 2014-му.

Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Микола Скорик

Народний депутат з "Опозиційної платформи – За життя", від якої балотується в мери Одеси. Під час Євромайдану керував обласною державною адміністрацією. До цього був міністром фінансів АР Крим та депутатом Одеської облради. До походу в політику дев'ять років пропрацював у нині збанкрутілому "Імексбанку".

Микола Скорик (facebook.com/SkorykNikolay)

Олег Філімонов

Народний артист України, актор і сценарист йде на вибори мера від "Слуги народу". Грав у команді КВК "Одеські джентельмени". Відомий за такими проектами, як "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Філімонов і компанія", "Зроби мені смішно" та "Камера сміху". Філімонов також є співвласником мультиплексу "Золотий Дюк" на Таїровому.

Олег Філімонов (facebook.com/Олег Філімонов)

Сергій Ківалов

Багаторічний президент Одеської юридичної академії йде на вибори від своєї власної політсили Українська морська партія. Колишній нардеп шести скликань. У 2004 році був головою ЦВК в період першого та другого туру виборів президента.

Сергій Ківалов (facebook.com/s.kivalov)

Петро Обухов

Балотується в мери Одеси від "Європейської солідарності". Очолює міську організацію цієї політсили. Обухов – програміст, підприємець і громадський активіст. Відомий в місті як творець сервісу таксі "Бонд" та засновник сайту "Думська".

Петро Обухов (facebook.com/peterodua)

Також у виборах Одеського міського голови беруть участь:

Пенсіонер Альберт Байжанов від партії "За Права Людини".

від партії "За Права Людини". Гендиректор юрфірми InTrust Максим Болдін від партії "Перемога Пальчевського".

від партії "Перемога Пальчевського". Активіст Сергій Варламов від "Національного корпусу".

від "Національного корпусу". Оператор громадської організації "Мото хелс" Дарт Миколайович Вейдер від "Блоку Дарта Вейдера".

від "Блоку Дарта Вейдера". Колишній мер міста і екс-нардеп Едуард Гурвіц , який йде на вибори від іменної політсили "Блок Едуарда Гурвіца".

, який йде на вибори від іменної політсили "Блок Едуарда Гурвіца". Глава Асоціацією жінок України "Дія", керівник "Голосу" в Одеській області Наталія Делієва.

Блогер і поет Станіслав Домбровський.

Учасник руху "Куликове поле" Моріс Ібрагім.

Лікар, викладач і підприємець Сергій Калінчук від партії "За майбутнє".

від партії "За майбутнє". Підприємець, громадський активіст Михайло Кузаконь.

Активіст і керівник одеського відділення Офісу простих рішень і результатів Олег Михайлик.

Представник Торгово-промислової палати України в Швейцарії і Ліхтенштейні, бізнесмен Юрій Печерський.

Екс-депутат Одеської міськради кількох скликань Георгій Селянин від "Батьківщини".

від "Батьківщини". Підприємець, голова громадської організації "Громадський нагляд "Молодь плюс" Вікторія Стоянова.

Тимчасово безробітна Марія Труніна , про яку немає інформації у відкритому доступі.

, про яку немає інформації у відкритому доступі. Екс-міністр транспорту і зв'язку, бізнесмен Євген Червоненко від партії "Наш край".

від партії "Наш край". Керівник громадської організації "Південноукраїнський центр етнічних та політичних досліджень "Лад" Геннадій Чижов від партії "Сила і Честь".

від партії "Сила і Честь". Тимчасово безробітний Ігор Щербіна, про якому не знайти якихось даних в мережі.

Хто йде в Одеську міську раду

Отримати депутатські мандати у міськраді хочуть 15 партій. Серед них:

"Довіряй справам" на чолі з Геннадієм Трухановим. Також в його команді йде заступник мера Павло Вугельман, голова фракції "Довіряй справам" в нинішній міськраді Олег Бриндак, голова КП "Одестранспарксервис" Сергій Дубенко і донедавна голова фракції Української морської партії в міськраді Світлана Осауленко.

"Опозиційна платформа – За життя", яку веде у міськрада кандидат у мери від цієї партії, нардеп Микола Скорик. У списку кандидатів від цієї партії директор і власник "Міст-ТБ" Діна Яценко, комерційний директор ТРК "Клуб-ТВ" (володіє телеканалом "Одеса.live") Олена Вододюк, голова правління "Місто банк" Іван Демченко, а також безліч нинішніх депутатів міської та обласної ради, зокрема – Віктор Баранський.

"Слуга народу", список якої очолює кандидат в мери Олег Філімонов. Серед кандидатів, які йдуть в міськраду від президентської політсили – голова правління банку "Схід" Вадим Мороховський, шахістка Наталія Жукова, ректор ОНУ ім. Мечникова Ігор Коваль, заступник директора Одеського художнього музею Олександра Ковальчук, а також виконавчий директор "Незалежної асоціації банків України" Олена Коробкова (яку в минулому році виключили зі списку СН на виборах в Раду).

"Європейська солідарність" на чолі з кандидатом в мери від цієї партії Петром Обуховим. Також в міськраду від "Євросолідарності" балотуються керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, секретар Одеської міськради Олексій Потапский і журналіст "Думська ТБ" Анастасія Большедворова.

Українська морська партія, яку веде у міськрада кандидат у мери від цієї політсили Сергій Ківалов. Серед кандидатів у міські депутати від УМП – народний артист, художній керівник трупи "Маски" Георгій Делієв (дружина його брата йде в мери від "Голосу" і веде цю партію у міськрада).

Як голосувати на місцевих виборах в Одесі

Вибори мера можуть пройти в два тури, якщо ніхто з кандидатів не набере 50 і більше відсотків за підсумками голосування 25 жовтня. Вибори місцевих рад пройдуть за новими правилами.

Тепер у всіх великих містах віддати свій голос можна не тільки за одну з політсил, але і за одного з кандидатів. У цьому сенс пропорційної системи відкритих списків, закріпленої в новому Виборчому кодексі.

Важливо пам'ятати: вибравши умовну партію А, не можна голосувати за кандидата від умовний партії Б. В такому випадку голос за кандидата зарахований не буде.

Нагадаємо, що в цьому році місцеві вибори в Україні будуть проходить за новими правилами.

Також, перед тим, як йти на виборчу дільницю, важливо знати правила заповнення бюлетеня.