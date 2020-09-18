Местные выборы: к охране порядка привлекут 136 тысяч силовиков

Министерство внутренних дел Украины на местные выборы привлечет к охране порядка 136 тысяч силовиков. Также система авиационной безопасности МВД будет дежурить в усиленном режиме.

Об этом на совещании заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, основное бремя ляжет на Национальную полицию.

"Главная задача полицейских - выявление административных и уголовных правонарушений и доведения их до суда. В общем к несению службы по обеспечению правопорядка во время выборов будут привлечены почти 136 тысяч правоохранителей", - сказал Яровой.

Он также отметил, что личный состав будет обеспечен средствами индивидуальной защиты. Кроме того, до 15 октября во всех регионах пройдут командно-штабные учения.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у силовиков достаточно средств для контроля предвыборного процесса.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает, что подсчет голосов на местных выборах будет крайне сложным.