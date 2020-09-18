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Місцеві вибори: до охорони порядку залучать 136 тисяч силовиків

Автор: РБК-Україна

Міністерство внутрішніх справ України на місцеві вибори залучить до охорони порядку 136 тисяч силовиків. Також система авіаційної безпеки МВС буде чергувати в посиленому режимі.

Про це на нараді заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба відомства.

За його словами, основний тягар ляже на Національну поліцію.

"Головне завдання поліцейських - виявлення адміністративних і кримінальних правопорушень і доведення їх до суду. Загалом до несення служби по забезпеченню правопорядку під час виборів будуть залучені майже 136 тисяч правоохоронців", - сказав Ярий.

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Він також зазначив, що особовий склад буде забезпечений засобами індивідуального захисту. Крім того, до 15 жовтня у всіх регіонах пройдуть командно-штабні навчання.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у силовиків достатньо засобів для контролю передвиборчого процесу.

У той же час секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов допускає, що підрахунок голосів на місцевих виборах буде вкрай складним.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїнисиловикиМісцеві вибори