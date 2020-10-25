Местные выборы: как проходит день голосования в Украине

Сегодня, 25 октября в Украине проводятся местные выборы. Голосование за кандидатов в депутаты местных советов всех уровней и глав населенных пунктов продлится с 08:00 до 20:00, а первые результаты экзит-полов появятся после закрытия избирательных участков.
Все подробности о том, как проходит день выборов, информация о явке и нарушениях - на РБК-Украина.
08:00 В Украине открылись избирательные участки, голосование официально стартовало. Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что важно знать идя на избирательный участок.
Решением парламента выборы в Украине были назначены на 25 октября 2020 - последнее воскресенье октября пятого года полномочий действующих местных органов власти.
На местных выборах избиратели голосуют за новые составы сельских, поселковых, городских, районных и областных советов. Также каждые 5 лет проводится переизбрание мэров, глав сел и поселков.
В 2020 году выборы состоятся во всех населенных пунктах страны, за исключением временно неподконтрольных территорий Донбасса и АР Крым. ЦИК отменила выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, по решению военно-гражданских администраций в этих регионах (Северодонецк, Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецк, Станица-Луганская, Попасная, Счастье и др.)
В этом году избирательный процесс имеет ряд особенностей, в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса. Кроме того, выборы организованы на новой территориальной основе из-за сокращения количества районов с 490 до 136.
В связи с введением открытых партийных списков на выборах 2020, ЦИК утвердил новую форму бюллетеней.
Для голосования за кандидатов в местные советы территориальных громад с населением от 10 тысяч, избирателям предстоит заполнить бланки нового образца.
Форма бюллетеней для голосования за глав населенных пунктов и кандидатов в депутаты в территориальных громадах до 10 тысяч на местных выборах 2020 не изменилась и имеет стандартный вид - перечень фамилий кандидатов, напротив которых нужно поставить отметку.
Большинство граждан на избирательных участках получат бланки для голосования за главу населенного пункта, кандидатов в городской (поселковый или сельский совет), районный и областной советы - всего 4 бюллетеня.
Жители столицы будут голосовать за мэра и новый состав городского совета.
Избиратели в Донецкой и Луганской областях не будут выбирать кандидатов в депутаты облсовета - им предстоит заполнить по три бюллетеня.
В Житомире, Кривом Роге, Кропивницком, Полтаве, Херсоне избирателям выдадут дополнительный 5-й бюллетень для голосования за кандидатов в районные советы на территории городов.
В связи со сложной эпидемической ситуацией в Украине, во время местных выборов на избирательных участках введены ограничительные меры.
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев 25 октября прийти на избирательные участки, а также принять участие во всеукраинском опросе, который пройдет в день местных выборов.
Глава государства инициировал проведение опроса общественного мнения по 5 вопросам: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса в медицинских целях, о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.
В Офисе президента отметили, что опрос не имеет прямых юридических последствий, т.к. не является конституционным референдумом. Он будет организован в формате экзит-пола за пределами избирательных участков.