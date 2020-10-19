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На местных выборах баллотируются 56 действующих нардепов, - ОПОРА

Автор: РБК-Украина

На местных выборах в Украине баллотируются 56 действующих народных депутатов. 36 человек идут в областные совет, 18 человек - в городские советы, четыре - в райсоветы.

Об этом сообщает ОПОРА.

При этом отмечается, что ни один народный избранник не хочет стать депутатом сельского (поселкового) совета.

Гражданской сети отметили, что в избирательных списках кандидатов в городские и районные советы все депутаты идут первыми, в 86% случаев народный депутат первый в избирательном списке в облсовет.

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"Подавляющее большинство народных депутатов, которые баллотируются, будут указаны как лидеры политических сил в избирательном бюллетене (а некоторые даже в нескольких, поскольку баллотируются в два совета)", - говорится в сообщении.

Больше всего действующих нардепов баллотируются в Волынский и Одесский облсоветы (по четыре), в Винницкий, Львовский и Хмельницкие облсоветы - по три.

На кресло мэра претендуют 15 нардепов:

  • Зиновий Андрийович (Слуга народа) - Надворная;
  • Руслан Требушкин (внефракционный) - Покровск;
  • Владимир Крейденко (Слуга народа) - Мелитополь;
  • Николай Бабенко (группа Довира) - Белая Церковь;
  • Антон Поляков (группа За будущее) - Чернигов;
  • Татьяна Рябуха (Слуга народа) - Сумы;
  • Игорь Колыхаев (группа За будущее) - Херсон;
  • Александра Устинова (Голос) - Винница;
  • Ярослав Руцишин (Голос), Олег Синютка (Европейская солидарность) - Львов;
  • Николай Скорик (Оппозиционная платформа - За жизнь) - Одесса;
  • Александр Фельдман (Оппозиционная платформа - За жизнь) - Харьков;
  • Ирина Верещук (Слуга народа), Алексей Кучеренко (Батькивщина) и Сергей Шахов (группа Довира) - Киев.

Большинство депутатов-кандидатов в местные советы и на посты городских голов входят в депутатскую группу "За будущее" (20 человек), еще девять - представители ОПЗЖ, семь - "Слуги народа", по пять - группы "Довира", "Европейской солидарности". Четверо кандидатов - члены "Батькивщины", двое - "Голоса", еще четверо - внефракционные.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как проголосовать на местных выборах 25 октября избирателю, который находится на самоизоляции.

Отметим, ранее в ЦИК сообщали, что для голосования на выборах при себе необходимо иметь паспорт в виде книжечки или ID-карту.

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