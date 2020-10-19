На местных выборах баллотируются 56 действующих нардепов, - ОПОРА

На местных выборах в Украине баллотируются 56 действующих народных депутатов. 36 человек идут в областные совет, 18 человек - в городские советы, четыре - в райсоветы.
Об этом сообщает ОПОРА.
При этом отмечается, что ни один народный избранник не хочет стать депутатом сельского (поселкового) совета.
Гражданской сети отметили, что в избирательных списках кандидатов в городские и районные советы все депутаты идут первыми, в 86% случаев народный депутат первый в избирательном списке в облсовет.
"Подавляющее большинство народных депутатов, которые баллотируются, будут указаны как лидеры политических сил в избирательном бюллетене (а некоторые даже в нескольких, поскольку баллотируются в два совета)", - говорится в сообщении.
Больше всего действующих нардепов баллотируются в Волынский и Одесский облсоветы (по четыре), в Винницкий, Львовский и Хмельницкие облсоветы - по три.
На кресло мэра претендуют 15 нардепов:
Большинство депутатов-кандидатов в местные советы и на посты городских голов входят в депутатскую группу "За будущее" (20 человек), еще девять - представители ОПЗЖ, семь - "Слуги народа", по пять - группы "Довира", "Европейской солидарности". Четверо кандидатов - члены "Батькивщины", двое - "Голоса", еще четверо - внефракционные.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как проголосовать на местных выборах 25 октября избирателю, который находится на самоизоляции.
Отметим, ранее в ЦИК сообщали, что для голосования на выборах при себе необходимо иметь паспорт в виде книжечки или ID-карту.