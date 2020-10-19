На місцевих виборах балотуються 56 чинних нардепів, - ОПОРА

На місцевих виборах в Україні балотуються 56 чинних народних депутатів. 36 людей йдуть в обласні ради, 18 осіб - у міські ради, чотири - в райради.

Про це повідомляє ОПОРА.

При цьому наголошується, що жоден народний обранець не хоче стати депутатом сільської (селищної) ради.

Громадянської мережі зазначили, що у виборчих списках кандидатів у міські та районні ради всі депутати йдуть першими, у 86% випадків народний депутат перший у виборчому списку до облради.

"Переважна більшість народних депутатів, які балотуються, будуть зазначені як лідери політичних сил у виборчому бюлетені (а деякі навіть в декількох, оскільки балотуються у два ради)", - йдеться в повідомленні.

Найбільше діючих нардепів балотуються у Волинський і Одеський облради (по чотири), у Вінницький, Львівський і Хмельницькі облради - за три.

На крісло мера претендують 15 нардепів:

Зіновій Андрійович (Слуга народу) - Надвірна;

Руслан Требушкін (позафракційний) - Покровськ;

Володимир Крейденко (Слуга народу) - Мелітополь;

Микола Бабенко (група Довіра) - Біла Церква;

Антон Поляків (група За майбутнє) - Чернігів;

Тетяна Рябуха (Слуга народу) - Суми;

Ігор Колихаєв (група За майбутнє) - Херсон;

Олександра Устінова (Голос) - Вінниця;

Ярослав Руцишин (Голос), Олег Синютка (Європейська солідарність) - Львів;

Микола Скорик (Опозиційна платформа - За життя) - Одеса;

Олександр Фельдман (Опозиційна платформа - За життя) - Харків;

Ірина Верещук (Слуга народу), Олексій Кучеренко (Батьківщина) і Сергій Шахов (група Довіра) - Київ.

Більшість депутатів-кандидатів до місцевих рад та на посади міських голів входять у депутатську групу "За майбутнє" (20 осіб), ще дев'ять - представники ОПЗЖ, сім - "Слуги народу", по п'ять - групи "Довіра", "Європейської солідарності". Четверо кандидатів - члени "Батьківщини", двоє - "Голоси", ще четверо - позафракційні.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня виборцю, який знаходиться на самоізоляції.

Відзначимо, раніше в ЦВК повідомляли, що для голосування на виборах при собі необхідно мати паспорт у вигляді книжечки або ID-карту.