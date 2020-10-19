RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На місцевих виборах балотуються 56 чинних нардепів, - ОПОРА

Автор: РБК-Україна

На місцевих виборах в Україні балотуються 56 чинних народних депутатів. 36 людей йдуть в обласні ради, 18 осіб - у міські ради, чотири - в райради.

Про це повідомляє ОПОРА.

При цьому наголошується, що жоден народний обранець не хоче стати депутатом сільської (селищної) ради.

Громадянської мережі зазначили, що у виборчих списках кандидатів у міські та районні ради всі депутати йдуть першими, у 86% випадків народний депутат перший у виборчому списку до облради.

Популярні новини

"Переважна більшість народних депутатів, які балотуються, будуть зазначені як лідери політичних сил у виборчому бюлетені (а деякі навіть в декількох, оскільки балотуються у два ради)", - йдеться в повідомленні.

Найбільше діючих нардепів балотуються у Волинський і Одеський облради (по чотири), у Вінницький, Львівський і Хмельницькі облради - за три.

На крісло мера претендують 15 нардепів:

  • Зіновій Андрійович (Слуга народу) - Надвірна;
  • Руслан Требушкін (позафракційний) - Покровськ;
  • Володимир Крейденко (Слуга народу) - Мелітополь;
  • Микола Бабенко (група Довіра) - Біла Церква;
  • Антон Поляків (група За майбутнє) - Чернігів;
  • Тетяна Рябуха (Слуга народу) - Суми;
  • Ігор Колихаєв (група За майбутнє) - Херсон;
  • Олександра Устінова (Голос) - Вінниця;
  • Ярослав Руцишин (Голос), Олег Синютка (Європейська солідарність) - Львів;
  • Микола Скорик (Опозиційна платформа - За життя) - Одеса;
  • Олександр Фельдман (Опозиційна платформа - За життя) - Харків;
  • Ірина Верещук (Слуга народу), Олексій Кучеренко (Батьківщина) і Сергій Шахов (група Довіра) - Київ.

Більшість депутатів-кандидатів до місцевих рад та на посади міських голів входять у депутатську групу "За майбутнє" (20 осіб), ще дев'ять - представники ОПЗЖ, сім - "Слуги народу", по п'ять - групи "Довіра", "Європейської солідарності". Четверо кандидатів - члени "Батьківщини", двоє - "Голоси", ще четверо - позафракційні.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня виборцю, який знаходиться на самоізоляції.

Відзначимо, раніше в ЦВК повідомляли, що для голосування на виборах при собі необхідно мати паспорт у вигляді книжечки або ID-карту.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України выборыОПОРА