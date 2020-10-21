Без монобольшинства, но с коалициями: каким будет горсовет Днепра после выборов

Согласно социологии в городской совет Днепра по итогам выборов проходят пять политических сил - "Пропозиция", ОПЗЖ, "Слуга народа", "Громадська сила" и "Блок Вилкула "Украинская перспектива". При этом монобольшинство в горсовете вряд ли будет, поэтому партиям придется договариваться о коалициях.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Днепр: кто борется с Филатовым за кресло мэра и горсовет".

Представители почти всех партий-лидеров отмечают, что коалиция в местных советах не настолько политизированы, как в Верховной раде. Поэтому между депутатами партий, которые жестко противостоят друг другу на общенациональном уровне, возможно сотрудничество.

"Если говорить о горсовете, я бы вообще не использовал слово "коалиция". В отличие от Верховной рады - это история, где люди должны объединяться для решения понятных прикладных задач. И со всеми, кто пришел для решения этих задач, наша фракция будет сотрудничать, либо в целом, либо по конкретным вопросам. Монобольшинства точно не будет", - сказал изданию представитель ОПЗЖ Геннадий Гуфман.

При этом он рассчитывает, что после усиления императивного мандата в местных советах станет меньше переходов между фракциями.

В свою очередь Александр Вилкул надеется, что его партия получит достаточно мандатов для формирования фракции.

"В горсовете Днепра мы будем сотрудничать со всеми партиями, которые поддержат реализацию нашей программы. "Украинская перспектива" настроена на конструктивный диалог", - сказал политик.

Также о готовности к конструктивному сотрудничеству заявили и представители других партий. Однако, к примеру, действующий мэр Борис Филатов не хотел бы опираться на будущих депутатов от "Слуги народа" в горсовете.

"Юридически коалиций в местных советах не существует. Депутаты Блока Вилкула, ОПЗЖ, будут голосовать за городской бюджет, за канализацию, за трубы, за покупку троллейбусов и т.д., и мы не будем нуждаться в услугах "слуг народа". Я не хочу иметь дел со ставленниками бандитов или олигархов", - сказал мэр Днепра.

А вот "Громадська сила" не планирует договариваться с "Пропозицией".

"Мы - единственная партия, которая всю каденцию была с мэром фактически во вражеских отношениях", - сказал изданию Краснов.

Ранее РБК-Украина писало, что Борис Филатов имеет шанс победить на выборах мэра уже в первом туре.