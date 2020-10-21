Без монобольшинства, але з коаліціями: яким буде міськрада Дніпра після виборів

Згідно з соціологією міська рада Дніпра за підсумками виборів проходять п'ять політичних сил - "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила" і "Блок Вілкула "Українська перспектива". При цьому монобільшість у міськраді навряд чи буде, тому партіям доведеться домовлятися про коаліції.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Дніпро: хто бореться з Філатовим за крісло мера і міськради".

Представники майже всіх партій-лідерів відзначають, що коаліція в місцевих радах не настільки політизовані, як у Верховній раді. Тому між депутатами партій, які жорстко протистоять один одному на загальнонаціональному рівні, можлива співпраця.

"Якщо говорити про міськраду, я б взагалі не використовував слово "коаліція". На відміну від Верховної ради - це історія, де люди повинні об'єднуватися для вирішення зрозумілих прикладних задач. І з усіма, хто прийшов для вирішення цих завдань, наша фракція буде співпрацювати, або в цілому, або по конкретних питань. Монобільшості точно не буде", - сказав виданню представник ОПЗЖ Геннадій Гуфман.

При цьому він розраховує, що після посилення імперативного мандата в місцевих радах стане менше переходів між фракціями.

У свою чергу Олександр Вілкул сподівається, що його партія отримає достатньо мандатів для формування фракції.

"У міськраді Дніпра ми будемо співпрацювати з усіма партіями, які підтримають реалізацію нашої програми. "Українська перспектива" налаштована на конструктивний діалог", - сказав політик.

Також про готовність до конструктивної співпраці заявили і представники інших партій. Однак, приміром, чинний мер Борис Філатов не хотів би спиратися на майбутніх депутатів від "Слуги народу" в міськраді.

"Юридично коаліцій у місцевих радах не існує. Депутати Блоку Вілкула, ОПЗЖ, будуть голосувати за міський бюджет, за каналізацію, за труби, за купівлю тролейбусів і т. д., і ми не будемо мати потребу в послугах "слуг народу". Я не хочу мати справ зі ставлениками бандитів або олігархів", - сказав мер Дніпра.

А ось "Громадська сила" не планує домовлятися з "Пропозицією".

"Ми - єдина партія, яка всю каденцію була з мером фактично у ворожих відносинах", - сказав виданню Краснов.

Раніше РБК-Україна писало, що Борис Філатов має шанс перемогти на виборах мера вже в першому турі.