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Вибори в Дніпрі: хто може перешкодити Філатову виграти в першому турі

Новость на русском → Дніпро, Середа 21 жовтня 2020 08:17
Вибори в Дніпрі: хто може перешкодити Філатову виграти в першому турі Фото: Борис Філатов (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

За даними центру SOCIS, чинний мер Дніпра Борис Філатов може перемогти вже в першому турі місцевих виборів, набравши 54,1% голосів. У його опонента Олександра Вілкула є 13,1% підтримки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Дніпро: хто бореться з Філатовим за крісло мера і міськради".

У коментарі виданню Філатов заявив, що розраховує виграти вже в першому турі.

"Але навіть якщо буде другий тур, то соціологія показує, що я будь-якого кандидата виграю з триразовим розривом", - сказав він.

Також є шанси на місцевих виборах у лідера місцевої партії "Громадська сила" Загіда Краснова (12% рейтингу). На четвертому місці в рейтингах йде висуванець від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Нікітін, набирає 8,3% голосів.

"На жаль для нас, я майже впевнений у тому, що мерські вибори закінчаться перемогою Бориса Філатова. Питання в тому, чи один тур чи два, але у Філатова є всі шанси перемогти в першому турі", - сказав РБК-Україна керівник Дніпропетровської облорганізації "ОПЗЖ" Геннадій Гуфман.

За його словами, є три кандидати, які мають шанси вийти у другий тур: Вілкул, Краснов і Нікітін.

Зазначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", друга хвиля коронавірусу може знизити явку на місцевих виборах в Україні.

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