ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выборы в Днепре: кто может помешать Филатову победить в первом туре

Новина українською → Днепр, Среда 21 октября 2020 08:17
Выборы в Днепре: кто может помешать Филатову победить в первом туре Фото: Борис Филатов (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

По данным центра SOCIS, действующий мэр Днепра Борис Филатов может победить уже в первом туре местных выборов, набрав 54,1% голосов. У его оппонента Александра Вилкула есть 13,1% поддержки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Днепр: кто борется с Филатовым за кресло мэра и горсовет".

В комментарии изданию Филатов заявил, что рассчитывает выиграть уже в первом туре.

"Но даже если будет второй тур, то социология показывает, что я у любого кандидата выигрываю с трехкратным разрывом", - сказал он.

Также есть шансы на местный выборах у лидера местной партии "Громадська сила" Загида Краснова (12% рейтинга). На четвертом месте в рейтингах идет выдвиженец от "Оппозиционной платформы - За життя" Сергей Никитин, набирающий 8,3% голосов.

"К сожалению для нас, я почти уверен в том, что мэрские выборы закончатся победой Бориса Филатова. Вопрос в том, будет ли один тур или два, но у Филатова есть все шансы победить в первом туре", - сказал РБК-Украина руководитель Днепропетровской облорганизации "ОПЗЖ" Геннадий Гуфман.

По его словам, есть три кандидата, которые имеют шансы выйти во второй тур: Вилкул, Краснов и Никитин.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Борис Филатов Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки
Инна Собораредактор ленты новостей ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки