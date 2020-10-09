UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МВД привлечет студентов к обеспечению безопасности на выборах

Автор: Дмитрий Левицкий

К обеспечению безопасности на местных выборах в Украине привлекут студентов высших учебных заведений, входящих в управление Министерства внутренних дел. Привлекут только студентов, имеющих специальное звание полиции.

Самые читаемые новости

Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Привлечь студентов к обеспечению безопасности было предложено Министерством внутренних дел.

"Согласно части 5 статьи 53 закона "Об образовании", согласиться с предложением МВД привлечь добытчиков образования ... к мероприятиям по обеспечению публичного порядка и безопасности на избирательных участках", - говорится в решении правительства.

Напомним, со следующего понедельника полиция переходит на усиленный режим несения службы за проведение местных выборов в Украине. К охране избирательных бюллетеней планируют привлечь около 47 тысяч силовиков.

Кроме того, в МВД планируют привлечь к обеспечению безопасности на местных выборах авиацию и почти 140 тысяч правоохранителей.

Также РБК-Украина писало, что Центризбирком разъяснил порядок охраны помещений избиркомов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныбезопасностьМестные выборы