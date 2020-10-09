МВД привлечет студентов к обеспечению безопасности на выборах

К обеспечению безопасности на местных выборах в Украине привлекут студентов высших учебных заведений, входящих в управление Министерства внутренних дел. Привлекут только студентов, имеющих специальное звание полиции.

Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Привлечь студентов к обеспечению безопасности было предложено Министерством внутренних дел.

"Согласно части 5 статьи 53 закона "Об образовании", согласиться с предложением МВД привлечь добытчиков образования ... к мероприятиям по обеспечению публичного порядка и безопасности на избирательных участках", - говорится в решении правительства.

Напомним, со следующего понедельника полиция переходит на усиленный режим несения службы за проведение местных выборов в Украине. К охране избирательных бюллетеней планируют привлечь около 47 тысяч силовиков.

Кроме того, в МВД планируют привлечь к обеспечению безопасности на местных выборах авиацию и почти 140 тысяч правоохранителей.

Также РБК-Украина писало, что Центризбирком разъяснил порядок охраны помещений избиркомов.