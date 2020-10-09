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ЦИК разъяснил порядок охраны помещений избиркомов

Новина українською → Украина, Пятница 09 октября 2020 10:26
ЦИК разъяснил порядок охраны помещений избиркомов Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Центральная избирательная комиссия одобрила разъяснения по охране помещений избирательных комиссий во время местных выборов. Органы Нацполиции обязаны обеспечить круглосуточную охрану помещения территориальной избирательной комиссии по ее обращению.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"Комиссия утвердила разъяснение по поводу применения отдельных положений Избирательного кодекса об обеспечении охраны помещений избирательных комиссий органами Национальной полиции во время местных выборов", - информирует ЦИК.

Из разъяснения следует, что до дня голосования охрана помещений ТИК полицейскими обязательно осуществляется с момента получения ими избирательных бюллетеней и до их передачи соответствующим территориальным или участковым избиркомам. А в случае невозможности такой передачи - до их погашения в установленном кодексом порядке.

Также указано, что полиция выявляет причины и условия, способствующие совершению уголовных и административных правонарушений и принимает меры по их устранению.

Кроме того, НПУ принимает меры для выявления уголовных, административных правонарушений и меры, направленные на устранение угроз жизни и здоровью физических лиц и публичной безопасности.

Напомним, 8 октября аккредитовали 78 иностранных наблюдателей на местных выборах в Украине. В общем уже зарегистрировали 205 официальных иностранных наблюдателей.

Как писало РБК-Украина, ЦИК также утвердил формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах местных выборов.

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