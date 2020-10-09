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ЦВК роз'яснила порядок охорони приміщень виборчкомів

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 жовтня 2020 10:26
ЦВК роз'яснила порядок охорони приміщень виборчкомів Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Центральна виборча комісія схвалила роз'яснення з охорони приміщень виборчих комісій під час місцевих виборів. Органи Нацполіції зобов'язані забезпечити цілодобову охорону приміщення територіальної виборчої комісії за її зверненням.

Про це повідомляє прес-служба комісії.

"Комісія затвердила роз'яснення щодо застосування окремих положень Виборчого кодексу про забезпечення охорони приміщень виборчих комісій органами Національної поліції під час місцевих виборів", - інформує ЦВК.

З роз'яснення випливає, що до дня голосування охорона приміщень ТВК поліцейськими обов'язково здійснюється з моменту отримання ними виборчих бюлетенів і до їх передачі відповідним територіальним або дільничним виборчкомам. А в разі неможливості такої передачі - до їх погашення в установленому кодексом порядку.

Також зазначено, що поліція виявляє причини і умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень і вживає заходів щодо їх усунення.

Крім того, НПУ вживає заходів для виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень і заходів, спрямованих на усунення загроз життю і здоров'ю фізичних осіб і громадській безпеці.

Нагадаємо, 8 жовтня акредитували 78 іноземних спостерігачів на місцевих виборах в Україні. Загалом вже зареєстрували 205 офіційних іноземних спостерігачів.

Як писало РБК-Україна, ЦВК також затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати місцевих виборів.

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